El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) licita las obras del tramo de corredor litoral en Bahía Dorada

ESTEPONA (MÁLAGA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha sacado a licitación las obras para la ejecución del tramo del corredor litoral que corresponde a la zona de Bahía Dorada. De esta forma, se da un paso más en el ambicioso proyecto de conexión peatonal de todo el frente marítimo del municipio.

Según señalan desde el Consistorio en un comunicado, este nuevo tramo conectará los paseos existentes entre la urbanización La Galera Beach y el sendero de tierra de Bahía Dorada, a través de una pasarela peatonal de madera de 168 metros de longitud.

El objetivo principal es la recuperación de este espacio para el uso público, mejorando la accesibilidad y la integración paisajística del litoral, al tiempo que se garantiza la protección del dominio público marítimo-terrestre.

La actuación contempla la ejecución de una senda de tarima de madera apoyada sobre pórticos, que se asentarán en zapatas prefabricadas de hormigón y pilotes de madera, en función de las condiciones del terreno.

La plataforma tendrá una anchura útil de tres metros, con barandillas de seguridad a ambos lados, y estará equipada con balizas de iluminación LED en el pavimento, para garantizar la seguridad y visibilidad durante la noche, sin generar deslumbramientos. El presupuesto base de licitación es de 299.634 euros (IVA incluido).

"Con esta actuación, el Consistorio continúa avanzando en la consolidación del corredor litoral como uno de los grandes ejes de transformación urbana y turística del municipio, facilitando el paseo a pie o en bicicleta a lo largo de todo el litoral esteponero y apostando por una movilidad sostenible, segura y accesible para todos", señalan desde el Ayuntamiento.