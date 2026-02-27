El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) renueva 17 parques infantiles en una primera fase de actuaciones

Parque infantil en Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha concluido la primera fase del plan de renovación y modernización de los parques infantiles del municipio.

El objetivo de este proyecto ha sido poner en perfecto estado de uso y seguridad estos espacios destinados al ocio de los más pequeños, que se encuentran tanto en el núcleo urbano como en el extrarradio. Este plan se ha llevado a cabo en un total de 17 parques, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, en el casco urbano se han remodelado el de las barriadas Blas Infante y Pablo Picasso, el situado en avenida Andalucía, el del Parque del Abuelo en la calle Ortega y Gasset y los ubicados en calle Congreso, en el Parque Ferial y Deportivo y frente a la Comisaría de Policía Nacional.

También se ha actuado en el Parque del Ángel, en la Plaza del Ajedrez, en avenida Guillermo Cabrera, en el Parque de la Comunicación y en el Jardín de la Vega. Asimismo, en la zona del extrarradio se han remodelado el de la Plaza de las Nieves y el anexo a la guardería municipal de Cancelada, el de Plaza de la Concordia y el situado frente a la tenencia de alcaldía de Isdabe, en Altos de Guadalobón y en calle Santiago Apostol.

La inversión en este plan ha sido de 745.254 euros (IVA incluido). Han detallado que durante los últimos meses se ha procedido a la sustitución de las superficies de protección formadas por baldosas de goma por pavimentos continuos de seguridad de caucho de cuatro centrímetros de espesor.

Complementariamente, se procedió a la retirada de los elementos de juego en mal estado que podían ser reparados y su transporte al almacén del Ayuntamiento para darles una segunda vida como piezas de recambio de otros elementos.

También se han retirado los elementos de mobiliario urbano que interferían en las obras, como papeleras o bancos, y posteriormente fueron reubicados dentro del área infantil o en sus inmediaciones. Se han instalado también nuevos conjuntos de juegos y elementos aislados, ubicándolos en función del área de seguridad que requerían y que indicaba el fabricante.

Finalmente, en aquellas zonas que no disponían de área de seguridad perimetral se ha instalado un cerramiento formado por vallas metálicas de colores de 90 centímetros de altura.

En suma, han señalado, esta actuación se ha llevado a cabo en recintos en los que se ha procedido a la sustitución de los elementos de juego y de seguridad que se encontraban en mal estado, por otros de mayor calidad, más modernos y adaptados a las necesidades de los más pequeños. Esta intervención ha sido una primera fase de un plan que llegará a la totalidad de parques infantiles del municipio en los próximos meses.