El Ayuntamiento de Estepona refuerza el embellecimiento floral navideño con 23.000 plantas - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

La ciudad se ha decorado con 16.000 cyclamens y 7.000 pascueros en zonas urbanas y barriadas

ESTEPONA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha llevado a cabo una plantación extraordinaria de unas 23.000 plantas ornamentales con motivo de las fiestas navideñas, con el objetivo de embellecer las zonas verdes públicas tanto del casco urbano como del extrarradio.

El teniente alcalde del área de Servicios y Control Externo, Blas Ruzafa, ha explicado que la llegada de la Navidad conlleva un refuerzo especial de la ornamentación floral para crear un ambiente agradable y festivo del que puedan disfrutar tanto los vecinos como los visitantes.

Además, al mismo tiempo, se impulsa la actividad comercial de la ciudad. Este año se han plantando un total de 23.000 ejemplares, entre los que destacan 16.000 cyclamens y 7.000 pascueros, que se han utilizando para la decoración de los pies de los árboles luminosos, torres florales, jardineras colgantes y maceteros distribuidos por distintos puntos del municipio.

Estas flores típicas de la Navidad se han colocado en las principales avenidas de acceso a la ciudad, como la avenida Litoral, y en otras vías muy transitadas como las avenidas Andalucía, España o Juan Carlos I, así como en el Paseo Marítimo y en las zonas más céntricas y comerciales, entre ellas la calle Terraza y la plaza Antonia Guerrero.

Asimismo, los barrios y áreas residenciales del extrarradio también han sido objeto de esta actuación ornamental. El edil ha destacado que la decoración floral navideña se extiende igualmente a espacios urbanos remodelados en los últimos años, reforzando así la imagen cuidada y atractiva de la ciudad durante estas fechas tan señaladas.

Ruzafa ha subrayado que estas actuaciones de embellecimiento contribuyen a generar un ambiente festivo y acogedor, propicio para que los ciudadanos disfruten de Estepona, paseen por sus calles y realicen sus compras en el comercio local durante la Navidad.