Ayuntamiento de Estepona repartirá 3.000 camisetas conmemorativas de la etapa que recorrerá la localidad en La Vuelta - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, ha presentado este viernes la camiseta conmemorativa de La Vuelta 2026, confeccionada por el Ayuntamiento con motivo de la celebración en nuestra ciudad de la antepenúltima etapa de esta gran cita ciclista y de la que se repartirán 3.000 prendas el 11 de septiembre, día en que se celebra la 19 etapa.

"Una camiseta especial para recordar un relevante evento deportivo y poner en valor el protagonismo de Estepona como escenario de La Vuelta", ha declarado el primer edil, quien ha asegurado que con esta acción se pretender animar a los vecinos a participar de este acontecimiento deportivo.

El reparto se realizará a partir de las 12,00 horas en tres puntos de la ciudad, a las puertas del Ayuntamiento, en el inicio de calle Terraza por avenida España, y al principio del puente de subida a Sierra Bermeja. Se entregará una camiseta por persona hasta agotar existencias.

Las camisetas se han diseñado en dos colores. Las de color amarillo estarán destinadas a los voluntarios que participen en la organización de La Vuelta, con el objetivo de facilitar su identificación durante el desarrollo de la etapa. El resto de ciudadanos recibirán camisetas de color rojo, contribuyendo así a que las calles de Estepona se llenen de color con motivo de esta cita.

El diseño incorpora en la parte delantera la inscripción 'Estepona, 11 de septiembre de 2026 La Vuelta', junto al escudo de Estepona y el logotipo de La Vuelta. En la parte posterior se podrá leer el mensaje 'Estepona, Jardín de la Costa del Sol', poniendo de manifiesto la identidad y el carácter de la ciudad.

García Urbano ha animado a los vecinos a recoger su camiseta y vestir Estepona de rojo para disfrutar de una jornada deportiva histórica, en la que la ciudad será protagonista del recorrido de La Vuelta 2026.

También, el mismo día 11, se celebrará una 'Quedada Ciclista' a las 08,30 horas desde el Parque Ferial y Deportiva. Los participantes llevarán a cabo un recorrido de 23 kilómetros, que será prácticamente el mismo que harán por nuestro municipio los corredores de La Vuelta, disfrutando de la singularidad y dureza que atravesará el pelotón, especialmente en el ascenso a Peñas Blancas. No habrá que inscribirse y los interesados solo tendrán que acercarse al punto de salida.

El alcalde se ha referido al carácter lúdico y no competitivo de la prueba, que supondrá toda una oportunidad para los aficionados al ciclismo, un deporte sostenible y muy arraigado en la ciudad, que promueve saludables hábitos de vida.