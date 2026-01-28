El Ayuntamiento de Estepona trabaja en la tramitación para la construcción de más de 1.200 VPO

Archivo - Vistas de Estepona (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) está trabajando en varias iniciativas destinadas a dotar a la ciudad de alrededor de 1.200 viviendas de protección oficial (VPO) en zonas como de Camino de Cortes, Camino Monterroso, Guadalobón o Arroyo Vaquero.

En concreto, se han programado 260 en Camino de Cortes en parcelas puestas a disposición por el Consistorio, más de 500 derivadas del desarrollo urbanístico en Arroyo Vaquero, 200 en Guadalobon, así como otras 300 en Monterroso.

El alcalde, José María García Urbano, ha explicado que "la principal preocupación que en estos momentos tengo como alcalde está relacionada con el problema de la vivienda".

De igual modo, ha asegurado que, "a diferencia de otras administraciones, que hablan mucho y hacen nada, el Ayuntamiento de Estepona se toma en serio este asunto y en los próximos días voy a ir diseñando un plan para que en la ciudad se desarrollen aproximadamente 1.200 viviendas de protección oficial".

El objetivo de este Plan de VPO impulsado por el equipo de gobierno "es facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos con mayores dificultades".

El regidor ha recordado que en la primera oportunidad que tuvo desde que fue alcalde de obtener suelos para VPO, se realizó la cesión de los mismos para hacer posible la construcción de las 100 VPO que se ejecutaron en la zona de Juan Benítez.

Sin embargo, ha añadido, "la disposición de otras parcelas no ha sido tarea fácil debido al obstáculo que el Ayuntamiento ha encontrado por la nefasta gestión de los gobiernos municipales anteriores a 2011, que vendieron todo el suelo municipal destinado a este tipo de vivienda a los promotores de los desarrollos de los planes parciales, sin exigirles el 30% correspondiente a vivienda protegida, dejando a la ciudad sin terreno público donde poder construir VPO".

"El resultado de todo ello es que la ciudad ha perdido la oportunidad de construir más de 1.500 viviendas de protección oficial (VPO)", ha apostillado.

El proyecto más avanzado en el que se está trabajando ahora es el que corresponde a la zona de Camino de Cortes. El Consistorio enajenó en 2023 estos suelos municipales para la construcción de un total de 110 VPO. Las parcelas fueron adquiridas por Fundación Vimpyca, una entidad benéfica de construcción sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la promoción de viviendas protegidas, y que ya cuenta con varias promociones en marcha en otros puntos de la provincia de Málaga.

Ahora, tras los correspondientes procedimientos para la puesta a punto de los suelos, esa entidad ha activado los proyectos. En concreto, la parcela sobre la que se levantarán la primeras VPO en la zona dispone de 2.418 metros cuadrados, con una edificabilidad de 3.337 metros cuadrados y capacidad para 32 viviendas. Se trata de viviendas plurifamiliares con plaza de aparcamiento y trastero, en un único bloque y con zonas comunes.

La segunda parcela, con una superficie de 5.882 metros cuadrados y una edificabilidad de 8.116 metros cuadrados, tiene capacidad para 78 viviendas.

La fundación promotora ha presentado ya los anteproyectos de estas promociones y en los próximos días se procederá a la presentación del correspondiente proyecto básico y solicitud de licencia de obra.

Para este misma zona, el Ayuntamiento tiene en el departamento de contratación el expediente para licitar en los próximos días parcelas donde se puedan construir más de 150 VPO, que se unirán a las 110 previstas.

VPO EN ARROYO VAQUERO

Por otro lado, el Consistorio ha recordado en un comunicado que el Ayuntamiento dio luz verde en el Pleno del pasado mes de noviembre a la aprobación inicial de la modificación de un plan parcial para el desarrollo urbanístico de una parcela de 655.250 metros cuadrados en la zona de Arroyo Vaquero, donde se podrán levantar 683 viviendas de renta libre, que deberán ir acompañadas de otras 518 Viviendas de Protección Oficial (VPO).

Esta iniciativa permite la generación y urbanización de suelo edificable de uso residencial, así como la realización de las cesiones gratuitas al Ayuntamiento de viarios, espacios libres, equipamientos y aparcamientos, así como la reserva del 30% de la densidad máxima de para Vivienda de Protección Oficial.

En la tramitación del expediente para estas nuevas viviendas en Arroyo Vaquero, según explicó en su día el alcalde, existirá el condicionante de que para que el Ayuntamiento otorgue licencia de primera ocupación de una vivienda en este sector, simultáneamente se habrá tenido que solicitar la licencia de primera ocupación de VPO; es decir, sólo se otorgará licencia de primera ocupación a las viviendas de renta libre, si están terminadas las viviendas protegidas.

Por otro lado, el Ayuntamiento está trabajando igualmente en la tramitación administrativa para llevar a cabo una modificación del planeamiento que permita obtener suelo que sea destinado a la construcción de unas 300 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la zona de Monterroso, que vendrían a completar las iniciativas anteriores.

Otra de las iniciativas se sitúa en el sector de Guadalobón, donde el Ayuntamiento trabaja en una innovación del PGOU que posibilitará al Consistorio disponer de 60.000 metros cuadrados para parques y espacios verdes públicos y de unos terrenos donde se podrán promover un total de 199 viviendas de protección oficial.

Por último, el alcalde, José María García Urbano, ha manifestado su "compromiso de continuar promoviendo la obtención de parcelas para este tipo de viviendas en todos los nuevos suelos que se desarrollen urbanísticamente en la ciudad".