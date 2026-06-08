El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) refuerza la seguridad ciudadana con un dispositivo especial de verano

La alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, informa del Dispositivo Especial de Verano de Policía Local. - AYUNTAMIENTO FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) ha diseñado el Dispositivo Especial de Verano de Policía Local, un operativo extraordinario que estará vigente hasta el domingo 13 de septiembre, destinado a reforzar la seguridad, la convivencia y la capacidad de respuesta durante la temporada estival.

Para ello, se activarán más de 10.500 horas extraordinarias de servicio, lo que representa un incremento de algo más de 100 horas con respecto al año pasado.

La alcaldesa, Ana Mula, junto con el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ponce, y el jefe de la Policía Local, Sergio Luna, ha presentado esta planificación especial, que se activa en los meses en los que Fuengirola alcanza "sus mayores niveles de actividad ciudadana, turística, comercial, hostelera y de ocio".

"Fuengirola es una ciudad segura y con orden, que vive el verano con una intensidad enorme. Nuestras playas, paseos, barrios, comercios, restaurantes y zonas de ocio multiplican su actividad, y eso exige planificación, presencia y capacidad de respuesta", ha señalado Mula.

Según ha indicado, "este dispositivo nace precisamente de esa realidad: anticiparnos, prevenir incidencias y garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una ciudad segura, ordenada y con normas claras".

El dispositivo se desarrollará de forma progresiva, con una mayor intensidad durante los meses de julio y agosto, y estará especialmente orientado a reforzar la presencia policial en las franjas y espacios de mayor actividad.

En este sentido, se prestará una atención específica a las zonas de ocio, al entorno del Paseo Marítimo, playas, parques, plazas, zonas comerciales, barrios y espacios públicos donde se concentra una mayor afluencia de personas durante la temporada estival.

Además, se dispondrán controles de seguridad vial repartidos por todos los barrios de la ciudad y en diferentes arcos horarios, con el objetivo de prevenir conductas que pongan en riesgo la seguridad de peatones, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal. Estos operativos se desarrollarán de manera dinámica y aleatoria, adaptándose a las necesidades operativas de cada momento.

Las funciones principales de los agentes adscritos al dispositivo serán la vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas municipales, la prevención y actuación frente a la venta ambulante ilegal, el control de la ocupación de la vía pública, el seguimiento de zonas de ocio y hostelería, la prevención de botellones, el consumo o venta de estupefacientes en espacios públicos, el apoyo a la seguridad vial y la atención a incidencias que puedan producirse durante los meses de mayor actividad.

"Estamos hablando de un esfuerzo policial poco habitual para una ciudad de estas características. Y lo hacemos sin complejos, con una decisión firme y con una idea muy clara: la seguridad no se improvisa. Se estudia, se planifica, se ejecuta, se evalúa y se vuelve a mejorar. Ese ciclo de trabajo es el que nos ha permitido acumular una experiencia muy valiosa en la gestión del verano en Fuengirola, y esa experiencia se pone al servicio de la ciudad", ha añadido Mula.

El dispositivo policial se integrará, además, en el conjunto de recursos municipales que refuerzan la seguridad durante el verano. En el ámbito de playas, Fuengirola cuenta con servicio de salvamento y socorrismo, vigilancia de playas, atención sanitaria y un sistema de aerovigilancia con drones, que permite realizar labores de prevención, vigilancia y apoyo ante posibles incidencias en el litoral.

Estos medios se suman al trabajo de la Policía Local para ofrecer una respuesta coordinada en una ciudad con más de siete kilómetros de costa y una elevada afluencia de usuarios durante la temporada estival.

"Fuengirola es una ciudad segura y con orden, pero precisamente por eso no podemos bajar la guardia. La seguridad es una parte esencial de nuestra calidad de vida y también de nuestra imagen como destino turístico. Quien vive en Fuengirola y quien nos visita tiene que saber que esta es una ciudad abierta, acogedora y alegre, pero también una ciudad con orden, con convivencia y con normas que se cumplen", ha reiterado la alcaldesa.

Por último, Mula ha apelado a la colaboración y responsabilidad ciudadanas para que el verano transcurra con normalidad. En este sentido, ha recordado que ante cualquier incidencia, los fuengiroleños y visitantes pueden avisar a los cuerpos policiales llamando al teléfono 112.