El Ayuntamiento inaugura el Belén Municipal que podrá visitarse de manera gratuita hasta el 6 de enero

Detalle del belén municipal en el Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, como en años anteriores, ha instalado el monumental Belén Municipal en el Patio de Banderas del edificio Consistorial para que pueda visitarse por el público, de manera gratuita, hasta el 6 de enero.

Se trata de un Belén clásico que recrea las escenas en torno a la Natividad de Jesús con más de 400 figuras y varios detalles referentes a Málaga, sobre una superficie que ocupa 150 metros cuadrados. La visita al Belén Municipal es completamente accesible, con entrada por la puerta principal del Ayuntamiento y salida por calle Roma.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos y Fiestas, Teresa Porras, y otros ediles de la Corporación Municipal, inaugura en la tarde de este viernes este nacimiento que se podrá visitar en horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

De igual modo, la inauguración contará con la intervención de la pastoral dirigida por Isabel López Mayorga, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Cada año, este nacimiento se renueva y se monta desde cero. Se pueden seguir las distintas escenas bíblicas en orden cronológico, aunque el territorio sobre el que se muestra se construye con una nueva visión.

En esta ocasión, la representación comienza con un gran paisaje marinero en un humilde barrio junto al mar, con un espetero en un chiringuito de la playa, vendedores de pescado y un carpintero que arregla una jábega. Una Alcazaba corona esta bahía donde se representa la Anunciación de María.

El recorrido continúa por una colonia romana con su fortaleza, representativa del poder imperial, para llegar a la ciudad de Belén, en pleno bullicio por la fiesta de la Pascua, que está llena de puestos de comercios, quehaceres, visitantes y oficios entre los que destaca un biznaguero, en un nuevo guiño a Málaga, y la Sagrada Familia que no consigue posada.

No faltan las escenas clásicas de pastores con sus rebaños, molinos de agua, un río con cascada y el palacio del Rey Herodes, así como el ángel anunciador, la adoración de los Reyes o la Huida a Egipto, entre otras.

El clásico y monumental Belén Municipal de Málaga, montado por el Área de Fiestas y Servicios Operativos como ya es tradición desde hace más de 40 años, está ubicado en el patio central del Ayuntamiento. Entre las piezas de los fondos municipales que se exponen la mayoría proceden de la colección de Arte Cristiano de Olot, uno de los talleres artesanos de figuras de belén más prestigiosos de España, con más de 130 años de antigüedad.

Las dimensiones de estas figuras tienen alrededor de 30 centímetros. Además, este nacimiento cuenta con otras figuras más pequeñas que ayudan a conformar cuidadas perspectivas en el paisaje. Este año, se han incorporado nuevas figuras: una anciana, un personaje escuálido y una pareja, así como distintos animales.

GUÍA DE BELENES

Por otro lado, la guía de belenes realizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Fiestas para las navidades recoge este año un total de 73 misterios. Se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada Nacimiento. Al mismo tiempo, a través del siguiente enlace de la web municipal puede consultarse esta guía: https://belenes.malaga.eu.

Así, se trata de una guía útil para aquellos ciudadanos que quieran hacer una ruta por los distintos misterios instalados en la ciudad. En ella aparecen belenes de diferentes entidades y colectivos desde cofradías de Semana Santa hasta establecimientos de la ciudad. La guía impresa incluye los horarios en los que pueden visitarse los distintos nacimientos.

Desde el Área de Fiestas se han editado 5.000 folletos con la programación de Navidad y 3.500 guías de belenes que se están repartiendo tanto en la oficina de información municipales como en las del Área de Turismo. También se podrán recoger en el Belén Municipal del Ayuntamiento de Málaga.