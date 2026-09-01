El Ayuntamiento de Málaga abre el plazo para la nueva convocatoria de subvenciones a pymes dotada con 400.000 euros

Archivo - Vista exterior del Ayuntamiento de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal 'Promálaga', ha abierto el plazo de una nueva convocatoria de subvenciones del programa 'Impulso Empresarial' destinada a pymes con domicilio y actividad principal en la ciudad o que vayan a implantarse en ella. Esta ayuda cuenta con un presupuesto total de 400.000 euros y permitirá financiar hasta el 75% de la inversión subvencionable, con una cuantía máxima de 10.000 euros por solicitud.

Tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia este martes, a partir de este miércoles 2 se abrirá un periodo de 30 días hábiles, hasta el 15 de octubre, para la presentación de solicitudes, que se deberá realizar exclusivamente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento.

El Ayuntamiento ha asegurado en un comunicado que el objetivo de estas ayudas es favorecer el desarrollo del tejido empresarial malagueño mediante el apoyo a inversiones que permitan mejorar la competitividad de las empresas, impulsar su modernización, fomentar la innovación y acelerar su transformación digital.

Asimismo, la convocatoria busca facilitar la creación de nuevas empresas y contribuir a corregir factores que pueden limitar su desarrollo, como el déficit tecnológico, la necesidad de renovación de equipamientos o la adecuación de los espacios donde desarrollan su actividad.

Entre las actuaciones que podrán acogerse a estas ayudas se incluyen inversiones destinadas a la rehabilitación y adecuación de locales, instalaciones técnicas y de seguridad, adquisición de maquinaria, herramientas, mobiliario y equipamiento informático.

También se podrán acoger a actuaciones relacionadas con la digitalización de las empresas mediante la compra de hardware, licencias permanentes de software o el desarrollo de soluciones tecnológicas.

De igual manera, podrán subvencionarse proyectos vinculados a la mejora de la imagen corporativa y la presencia digital de las empresas, como el diseño de páginas web, aplicaciones móviles, portales corporativos, diseño gráfico o generación de contenidos digitales.

Asimismo, la convocatoria contempla otros gastos relacionados con certificaciones de calidad, medio ambiente o I+D+i, adaptación a la normativa de protección de datos y a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, así como el registro de marcas, patentes o modelos de utilidad, entre otros conceptos.

REQUISITOS

Según ha apuntado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado, podrán solicitar estas ayudas las personas físicas y jurídicas que tengan la consideración de pymes, desarrollen su actividad principal en el municipio de Málaga y tengan su domicilio social y fiscal en la ciudad.

Además, deberán haber iniciado su actividad y estar dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas y en la Seguridad Social a partir del 1 de enero de 2025, realizar una inversión mínima de 1.500 euros (sin IVA) y acreditar la viabilidad técnica y económica de su proyecto empresarial.

La convocatoria está dirigida tanto a personas empresarias, emprendedores de responsabilidad limitada y sociedades civiles como a sociedades mercantiles, cooperativas de trabajo y sociedades laborales.

Las solicitudes serán valoradas en función de criterios como la antigüedad de la empresa y la forma jurídica, otorgándose puntuación adicional a las entidades de economía social.

Una vez evaluadas, las ayudas se concederán siguiendo el orden de puntuación obtenido y, en caso de empate, se atenderá al orden de presentación de la solicitud completa.