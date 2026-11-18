Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga celebrará en la tarde de este miércoles una nueva sesión del Consejo Sectorial de las Mujeres, en el marco de las actividades que se vienen realizando con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el próximo día 25.

La sesión, que comenzará a las 17,00 horas y que podrá seguirse a través del canal municipal de YouTube https://www.youtube.com/user/aytodemalaga, estará presidida por el alcalde, Francisco de la Torre.

Durante la sesión, se dará cuenta de la incorporación finalmente de cuatro nuevas entidades: Asociación Mujeres sin Miedo, Asociación por la Formación profesional integral y social de la persona-Inserta Andalucía, Asociación por la Paz y el Desarrollo y el Colegio Oficial de Enfermería. De este modo, serán ya 130 las organizaciones e instituciones que formarán parte de este órgano municipal de participación.

Además, se presentará la campaña promovida por el Consistorio, a través del Área de derechos sociales, 'Es violencia', que pone este año el foco en situaciones en las que se manifiestan actitudes de control, comportamiento abusivo y humillación sobre las mujeres, con el objetivo de tomar conciencia sobre la violencia machista.

En este sentido, también se lanza un mensaje de apoyo a las víctimas y se dan a conocer los recursos institucionales que tienen a su disposición, como el servicio integral a víctimas de la violencia machista que ofrece el Ayuntamiento con atención social, jurídica, psicológica y laboral.

La información de la campaña y recursos ante la violencia machista está disponible en https://noesnoigualdad.eu/25-n-contra-la-violencia-de-genero..., han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Por otro lado, se abordarán las actividades de sensibilización y concienciación programadas en torno al 25N y a continuación la presidenta de la Plataforma contra las Violencias Machistas 'Violencia Cero', Carmen Martín, será la encargada de leer el manifiesto que con motivo del 25N han elaborado los grupos de trabajo del Consejo. Por último, se hará un seguimiento de las propuestas realizadas en los grupos de trabajo del Consejo.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN

La convocatoria del Consejo Sectorial de las Mujeres se enmarca en las acciones de sensibilización y reivindicación organizadas en el marco del 25N.

Entre ellas, destacan las actividades celebradas ayer en la Plaza de la Solidaridad desde las 09,00 hasta las 19,00 horas, tales como talleres dirigidos a jóvenes y la realización de un gran lazo morado en memoria de las víctimas de la violencia machista en 2026.

De igual modo, el martes 24 a partir de las 17,00 horas se celebrará la gala conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. En el acto, que abrirá con un espectáculo de danza acrobática y en el que también actuará la cantaora malagueña Virginia Gámez, se entregarán dos reconocimientos, respectivamente, por su labor ante la violencia machista a la asociación Jazmín y al CEIP Prácticas N.º 1.

Junto a estas acciones, también se realizan una serie de actividades en los 11 distritos de la ciudad para el fomento de la igualdad de género y la prevención de la violencia machista durante todo el año que pueden ser consultadas en la citada web. Entre ellas, figuran acciones de atención a la salud psicoafectiva en las mujeres, talleres de autoestima y fomento del empoderamiento femenino o formación para la resolución de conflictos en igualdad.

En cuanto al 25 de noviembre, Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Subdelegación del Gobierno celebrarán de forma conjunta el 25 de noviembre en el Museo de Málaga (Palacio de la Aduana) un acto institucional.

Durante este evento, cuya organización irá rotando cada año entre las distintas instituciones y de la que en esta ocasión se encarga el Consistorio de la ciudad, está previsto rendir homenaje a las 45 mujeres asesinadas en el último año (siete de ellas en la provincia de Málaga) según las estadísticas del Ministerio de Igualdad, y la lectura de un manifiesto por una representante del citado Consejo Sectorial de las Mujeres.

Por último, han recordado que una banderola ondea desde comienzos de esta semana en la puerta de la Casona del Parque para recordar esta efeméride.