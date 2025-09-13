El Ayuntamiento de Málaga adjudica las obras para ampliar la incubadora de La Píndola por 1,7 millones

Archivo - Fachada de las oficinas de Promálaga, en foto de recurso. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa municipal Promálaga, ha adjudicado las obras para ampliar la incubadora de La Píndola, incluida dentro de la Red Municipal de Incubadoras, a la empresa Construcciones T. Arjona, SL con un presupuesto de 1.694.000 euros (IVA incluido), y un plazo de ejecución de 14 meses.

El equipamiento, que está ubicado en el distrito de Teatinos, ampliará la zona para las empresas, las salas de reuniones y de usos múltiples, entre otros espacios. La incubadora de La Píndola es el resultado de la rehabilitación del cuerpo principal de un antiguo cortijo andaluz y está distribuida en planta baja y primera, disponiendo actualmente de seis espacios para personas emprendedoras de industrias creativas y culturales, destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Además, el equipamiento está adosado al edificio y en torno a un patio se encuentran los muros del resto del cortijo original, que corresponde a la zona de actuación de las obras para la ampliación de la incubadora. Como resultado de las obras de ampliación, la incubadora pasará a tener un total de 15 espacios para empresas, tres salas de reuniones, un office, una sala de usos múltiples y un patio para uso común de 80 metros cuadrados para mejorar la oferta de incubación y las instalaciones municipales que la ciudad de Málaga ofrece.

La Red Municipal de Incubadoras tiene como objetivos ofrecer servicios de incubación y acompañamiento empresarial a los emprendedores y emprendedoras malagueños.