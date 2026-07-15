El Ayuntamiento de Málaga adjudica obras en el Cementerio Histórico de San Miguel por 2,6 millones de euros

Archivo - Cementerio San Miguel de Málaga. - WEB AYUNTAMIENTO MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga acometerá nuevas actuaciones para poner en valor el Cementerio Histórico de San Miguel con un presupuesto de 2.652.958,60 euros dentro del plan 'Conecta_Málaga'.

La empresa municipal Parque Cementerio de Málaga (Parcemasa), dependiente del Área de Sostenibilidad Medioambiental, ha adjudicado la ejecución de las obras de repavimentación y mejoras del cementerio, que contemplan la adecuación de todos los viales y zonas peatonales, la dotación de una pavimentación homogénea, la instalación de un nuevo sistema de iluminación ornamental y la renovación y ampliación de la red de pluviales que garantice la correcta evacuación del agua de lluvia.

El contrato ha sido formalizado con Rofez Construcciones SL por un presupuesto de 2.564.745,4 euros y un plazo de ejecución de diez meses, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. Esta actuación está incluida en el plan 'Conecta_Málaga' dentro de los Planes de actuación integrados de entidades locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, la cohesión económica, social y territorial (EDIL), con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Plurirregional de España para el periodo 2021-2027.

En paralelo, Parcemasa también ha adjudicado el contrato de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud a Marina Uno SLP, por un importe de 88.210,2 euros (IVA incluido), lo que eleva el presupuesto total hasta los 2.652.958,60 euros.

En esta primera fase se ejecutará la renovación de la pavimentación existente en los viales y zonas peatonales de todo el ámbito del cementerio anterior a su ampliación durante el siglo XIX. Además, se aprovecharán estos trabajos para instalar una nueva red de aguas pluviales, así como de un nuevo sistema de iluminación.

Todos los materiales serán compatibles con el carácter patrimonial del cementerio respetando la estética del lugar, los materiales tradicionales existentes y los elementos de valor histórico-artístico. Durante la ejecución de los trabajos, se adoptarán todas las medidas necesarias para la protección de los elementos de valor patrimonial tales como esculturas, lápidas o mausoleos.

Se garantizará la vigilancia arqueológica durante la ejecución de los trabajos de movimiento de tierras y excavaciones. Estos trabajos tendrán continuidad con una segunda fase, en la que se completarán estas actuaciones a todo el ámbito del cementerio.

El proyecto de mejora y puesta en valor del Cementerio Histórico de San Miguel está incluido en el plan 'Conecta_Málaga', que contempla actuaciones de regeneración y dinamización de tres ámbitos de la ciudad; siendo estos el Centro-Norte, el barrio de Las Flores y Cruz del Humilladero.

El plan, formulado por el Área de Economía, Hacienda y Fondos de la UE en coordinación con el resto de áreas y organismos de la Corporación, ha obtenido en esta convocatoria, gestionada por el Ministerio de Hacienda, el importe máximo de senda financiera que se ha concedido dentro de la categoría de grandes ciudades en Andalucía, 11.948.905 euros de fondos Feder, correspondiente a un 85% de tasa de cofinanciación de la inversión pública aprobada, 14.057.535 euros.

No obstante, las actuaciones recogidas en el Plan suponen una inversión total de 30 millones de euros hasta 2030. El resto será asumido con recursos propios del Consistorio, lo que elevaría la aportación municipal total a 16 millones de euros y supondría el 60% de la financiación, con el objetivo de maximizar el aprovechamiento de los recursos europeos disponibles y optar a una mayor financiación europea mediante sobreejecución.