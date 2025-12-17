El Ayuntamiento de Málaga amplía el plazo para inscribirse en sorteo de 253 viviendas en zona de Universidad

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes para participar en el sorteo de 253 viviendas protegidas que promueve en las parcelas R.10 y R.16 de Universidad, debido a un problema técnico que presenta el sistema informático de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) y que repercute en el procedimiento de inscripción municipal.

Según han recordado en una nota, el plazo acababa a las 23.59 horas de este miércoles, 17 de diciembre; y ahora permanecerá abierto hasta este jueves, 18 de diciembre, a las 13.00 horas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que admite la ampliación general de plazos en supuestos de interrupción generalizada de las comunicaciones o de funcionamiento anormal de los servicios electrónicos de la Administración.

Asimismo, han añadido que si el problema técnico persiste, los interesados podrán presentar las solicitudes de forma presencial hasta las 13.00 horas de este jueves en las instalaciones del Instituto Municipal de la Vivienda, calle Saint Exupéry, 22.