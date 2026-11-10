El Ayuntamiento de Málaga aprueba la adenda del convenio con la Agencia Digital de Andalucía

Archivo - Detalle de un ordenador. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la adenda modificativa al convenio de colaboración suscrito en octubre de 2025 entre la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el Ayuntamiento de Málaga para el refuerzo de la seguridad de los sistemas, servicios y redes TIC municipales mediante el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) de la Junta de Andalucía.

En concreto, el Área de Innovación y Digitalización Urbana adapta los recursos del convenio a las necesidades actuales de protección de los servidores y puestos de trabajo del Consistorio a través de la ampliación del módulo de Detección y Respuesta en Punto Final (EDR), que pasa de los 1.500 puestos inicialmente previstos hasta un total de 4.200, con el objetivo de reforzar las capacidades de respuesta automatizada ante posibles amenazas.

Esta ampliación de cobertura se financia mediante una reordenación de los fondos del propio convenio procedentes de la bolsa de horas asignada a actuaciones bajo demanda, debido a la reducción de sus solicitudes, por lo que no supone aportaciones económicas adicionales por parte del Ayuntamiento ni un incremento del coste total del convenio, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por otro lado, la junta de gobierno local también ha aprobado la firma de un convenio de patrocinio con la entidad Ubago Group Mare S.L., por el que realizará una aportación de 8.000 euros para la celebración del Día Internacional de la Ciudad Educadora 2026 que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.