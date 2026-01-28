El Ayuntamiento de Málaga atiende una veintena de incidencias por el viento

Bomberos de Málaga proceden a cerrar una calle de la capital por posible caída de palmeras por acción del temporal de lluvias y fuertes vientos que barre a toda Andalucía. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Bomberos, Policía Local y el Servicio de Parques y Jardines, ha atendido una veintena de incidencias causadas por el viento, relacionadas con la caída de árboles, ramas y elementos en fachadas o carteles en peligro de desprendimiento, sin que se hayan registrado daños personales.

Ante el aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes rachas de viento que podían alcanzar los 90 kilómetros por hora, el Ayuntamiento activó a las 05.00 horas el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga, en fase de Preemergencia --situación operativa 0--.

Durante la jornada, se han atendido las diversas incidencias, según ha indicado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado. Así, entre otros, en el distrito Centro, Bomberos ha balizado las palmeras en la calle Puerta del Mar aunque se encuentran en buen estado tras ser revisadas por el Servicio de Parques y Jardines, han saneado un canalón en Alameda de Colón y un cartel en calle Mármoles que estaban en peligro de caída.

En el distrito Este, se ha registrado la caída de un árbol en la calle Hernán Núñez de Toledo, otro en la calle Sauces y sendas ramas en Camino Viejo de Vélez y Limonar; al igual que en la plaza Monseñor Bocanegra en Bailén-Miraflores.

En Cruz del Humilladero, un árbol ha afectado a dos vehículos estacionados en Pedro Gómez Chaix y se ha retirado una rama partida en Paquiro y un cartel publicitario en peligro de caída en la avenida Los Vegas.

En Carretera de Cádiz se ha intervenido por caída de árbol en Antonio Soler y de ramas en Pilar Lorengar y Jalón, al igual que en la calle Enrique Van Dulken, de Churriana. En Teatinos, también se ha producido la caída de un árbol en la calle Esquilo.

CIERRE PREVENTIVO DE PARQUES, LA ALCAZABA Y EL CASTILLO DE GIBRALFARO

Por otro lado, como medida preventiva, tanto la Alcalzaba como el Castillo de Gibralfaro han cerrado al público este miércoles, mientras los parques de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, han permanecido cerrados toda la jornada.

Esta clausura temporal ha afectado a los espacios verdes en el distrito Centro de Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga; en el distrito Este, el de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en el distrito de Ciudad Jardín, La Alegría y el Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero; Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

De igual modo, a través de las redes sociales municipales se han difundido una serie de recomendaciones de autoprotección por parte de Protección Civil dirigidas a la ciudadanía. En concreto, antes del temporal cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos; retirar o fijar objetos en balcones o terrazas que puedan ser desplazados por el viento como macetas, antenas, muebles, etcétera; revisar techos, tejas y estructuras ligeras; resguardar animales; y mantenerse informado de alertas meteorológicas oficiales y sigue las indicaciones de Protección Civil.

Durante, evitar subir a zonas altas como azoteas, andamios, entre otros; reducir al mínimo los desplazamientos por carretera; evitar salir a navegar; alejarse de playas y paseos marítimos; y no pasar cerca de cornisas, árboles, andamios, muros, vallas publicitarias y zonas en construcción.

Por su parte, en carretera extremar la precaución en carreteras expuestas a vientos fuertes, así como en túneles, puentes y adelantamientos a vehículos pesados; reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, y sujetar el volante con firmeza.