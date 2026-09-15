Ayuntamiento de Málaga celebra la Semana Europea de la movilidad con actividades y una nueva edición del 'Día sin Coche'

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha asegurado que se suma nuevamente a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra desde este miércoles hasta el 22 de septiembre bajo el lema 'Movilidad para todas las personas', con una programación que reúne actividades divulgativas, educativas y de participación ciudadana orientadas a fomentar formas de desplazamiento más sostenibles y seguras.

A lo largo de la semana distintas áreas municipales y organismos colaboradores desarrollarán talleres, jornadas técnicas, actividades de educación vial y acciones de sensibilización, a las que se sumará una nueva edición del 'Día sin Coche', que tendrá lugar el próximo domingo, 20 de septiembre.

El Consistorio ha anunciado en un comunicado que, durante esta jornada, el Paseo del Parque permanecerá cortado al tráfico de vehículos entre las 8,30 y las 14,30 horas para el desarrollo de actividades de fomento de la movilidad sostenible y la educación vial.

Durante la mañana se desarrollarán múltiples actividades. La Policía Local expondrá uno de sus vehículos y distintos medios utilizados para el control del tráfico y realizará demostraciones relacionadas con las pruebas y controles preventivos que desarrolla habitualmente.

Protección Civil participará a través de sus distintos grupos de voluntariado con una exposición de equipos y materiales. Además, impartirán talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores externos automatizados (DEA). También desarrollarán talleres de reparación de bicicletas y yincanas de habilidad.

Además, el Área de Sostenibilidad Medioambiental dispondrá de una carpa con actividades infantiles de sensibilización y concienciación ambiental, EMT Málaga realizará una exposición de autobuses históricos y actuales que permitirá conocer la evolución del transporte público urbano y de los vehículos que han prestado servicio en la ciudad a lo largo de los años.

Por último, el Área de Deporte ofrecerá, entre las 10,00 y las 13,00 horas, una exhibición de patinaje artístico con la participación del Club Patinaje Al Andalus y el CPV Málaga y el Área de Movilidad instalará un punto informativo dedicado a la Zona de Bajas Emisiones de Málaga, en el que se facilitará información y se atenderán las consultas de la ciudadanía.

ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA

La programación comenzará este miércoles, 16 de septiembre, en el marco de GreenCities, donde se celebrarán dos mesas redondas centradas en la movilidad sostenible.

La Dirección General de Tráfico (DGT), a través de la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga, ha organizado varias actividades de educación y concienciación vial dirigidas a distintos grupos de edad.

El jueves, 17 de septiembre, tendrá lugar una actividad en la que alrededor de 40 escolares de segundo de Primaria del CEIP Bergamín se desplazarán a pie hasta el Centro de Participación Activa Málaga Trinidad I, donde compartirán con las personas mayores del centro juegos y talleres sobre seguridad vial, sistemas seguridad infantil y movilidad segura en las ciudades.

El lunes 21 de septiembre la DGT desarrollará en la zona universitaria un taller de simulación de los efectos del alcohol, las drogas y la fatiga en la conducción, dirigido especialmente a la población joven, aunque abierto al público en general. Mediante gafas de simulación y un recorrido práctico, la actividad pretende concienciar sobre cómo estas circunstancias afectan a las capacidades necesarias para una movilidad segura.

La programación continuará el martes 22 de septiembre con una ruta a pie organizada por la DGT para las personas usuarias del Centro Social de Mayores 'Doctor Marañón' para promover la actividad física y la movilidad activa. El recorrido incluirá una actividad divulgativa sobre el funcionamiento de las estaciones de control de la calidad del aire, en colaboración con el Área de Sostenibilidad Ambiental.