El Ayuntamiento de Málaga celebra una sesión del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano municipal que canaliza la participación de la ciudadanía de menor edad en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga celebra en la tarde de este jueves en el Salón de los Espejos una sesión del Consejo Sectorial de Infancia y Adolescencia, el órgano municipal que canaliza la participación de la ciudadanía de menor edad en la ciudad. Esta reunión la preside el alcalde, Francisco de la Torre.

Este órgano, que viene funcionando desde 1996, está formado por concejales de todos los grupos municipales, además de instituciones y entidades que trabajan en este ámbito de la población y niños, niñas y adolescentes de los centros educativos de la ciudad, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Por parte del movimiento asociativo, forman parte del Consejo las entidades que componen la Red de Asociaciones por la Participación Infantil y Adolescente: Animación Malacitana, Accem, Fundación Don Bosco, Nena Paine, AAVV Mangas Verdes, Fundación Héroes, Naim, Aldeas Infantiles, Arrabal, Amfremar, Infania, Incide y Fundación Hogar Abierto.

La sesión la preside, además de De la Torre, la alcaldesa infantil, Claudia Moreno. En ella se tratan asuntos como la vulneración de los derechos de la infancia y la adolescencia en los países en guerra, el 'bullying' y el 'ciberbullying', la creación de rutas seguras a los centros educativos, el incremento de parques y jardines urbanos y cuestiones sobre movilidad, limpieza y espacios de ocio para adolescentes.

Actualmente, son 413 los menores que participan como consejeros procedentes de los 118 centros educativos que han formalizado su adhesión a la Red de Centros Escolares. Estos colegios e institutos colaboran con la promoción de la participación infantil, facilitando espacios para que niños y adolescentes puedan preparar las propuestas y demandas que elevan a las mesas de debate en todos los distritos.

En este sentido, el Consistorio ha precisado que el 85% de las cuestiones presentadas son resueltas. Además, se levanta acta de las reuniones, se hace seguimiento de lo que ha quedado pendiente de resolver o gestionar (el 5% de las cuestiones) y, respecto a las que son competencia de otras administraciones (10%), son trasladadas a los distintos organismos responsables.