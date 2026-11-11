El Ayuntamiento de Málaga cifra en un 5,31% el seguimiento de la huelga general

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Recursos Humanos y Calidad, ha informado de que la jornada de huelga general convocada para este miércoles ha sido secundada hasta las 15,00 horas por 428 empleados del Consistorio, sus organismos autónomos y empresas municipales, de una plantilla compuesta por un total de 8.048 personas, lo que supone un 5,31%.

No obstante, han señalado en un comunicado que sin incluir en este total a los efectivos de la Policía Local, ya que la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no contempla la posibilidad del ejercicio de la huelga por este Cuerpo y por tanto, prestan su servicio con toda normalidad, el porcentaje de seguimiento se sitúa en un 5,98%.

En lo que respecta al Ayuntamiento, de los 2.970 empleados han secundado la huelga un total de 150, lo que supone un 5,05%, aunque excluyendo a los efectivos de la Policía Local el porcentaje es del 7,21%.

Por otro lado, en cuanto a los organismos autónomos, han secundado la convocatoria 80 de un total de 739 empleados, lo que representa un 10,82%.

Por organismos, el seguimiento de la huelga ha tenido la siguiente incidencia: Gerencia Municipal de Urbanismo (12,29%), Gestión Tributaria (6,66%); Instituto Municipal de la Vivienda (3,57%); Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros equipamientos museísticos y culturales (23,25%) y el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (16,30%).

Por su parte, en las empresas municipales, el porcentaje de seguimiento ha sido hasta el momento del 4,56%, al haber secundado la huelga 198 de los 4.339 empleados que suman las respectivas plantillas.

El desglose por empresas es el siguiente: EMT (0,63%); Emasa, en turno de mañana (12,23%); Limasam, turno de noche y mañana (4,9%); Smassa (2,85%); Limposam, en turno de mañana (9,79%); Canal Málaga (9,09%); Más Cerca (10,24%); Teatro Cervantes-Málaga Procultura (2,23%); Parcemasa (3,22%); Promálaga (4,34%); mientras en la Sociedad de Viviendas de Málaga y en Málaga Deporte y Eventos no se ha registrado ningún seguimiento a la huelga.