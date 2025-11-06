El Ayuntamiento de Málaga da a conocer en Simed su apuesta por la promoción de vivienda pública asequible

Los concejales de Vivienda y Urbanismo, Francisco Pomares y Carmen Casero, respectivamente, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Málaga, a través de las áreas de Vivienda y Urbanismo acuden un año más al Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que se celebra en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga entre el jueves 13 y el sábado 15 de noviembre.

En concreto, acudirá con dos expositores en los que el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) y la Gerencia de Urbanismo pondrán en valor la promoción de vivienda pública asequible en alquiler y venta que impulsa el Consistorio de forma directa o a través de la colaboración público-privada, fruto de la colaboración entre ambos departamentos municipales, según han informado los concejales de Vivienda y Urbanismo, Francisco Pomares y Carmen Casero, respectivamente.

Han recordado, asimismo, que el Instituto Municipal de la Vivienda contará con un expositor de 90 metros cuadarados en el que se expondrán cerca de 5.000 nuevas viviendas protegidas en promoción.

El Ayuntamiento de Málaga está promoviendo en la actualidad, de forma directa o a través de la colaboración público-privada, en diferentes fases, un total de 4.886 nuevas viviendas protegidas para los malagueños y malagueñas inscritos en el Registro Municipal de Demandantes.

En concreto, de éstas, 1.041 están actualmente en construcción; 1.361 en fase previa a la edificación --1.229 en Sánchez Blanca y Cortijo Merino, cinco en calle Haití y 16 alojamientos en Gómez Ocaña, 91 en los bajos de Soliva Este y 20 en calle Mendizábal--; 1.070 en fase de redacción de los proyectos --1.000 Soliva Oeste, 10 en la avenida de La Rosaleda y 60 en el ámbito de Portillo--; y 1.414 en 14 parcelas dotacionales que están próximas a licitarse.

Por otra parte, también se informará de los requisitos para formar parte de los dos sorteos restantes de la promoción de Universidad, cuya información estará disponible en la web del IMV (https://imv.malaga.eu) a partir del lunes 17 de noviembre. En concreto, el relativo a las 253 viviendas promovidas de forma directa por el Ayuntamiento en las parcelas R.16 con 113 viviendas y en la R.10 con 140.

También han recordado que en lo que va de año, se han sorteado y ofertado un total de 800 viviendas protegidas promovidas directamente por el Ayuntamiento o a través de la colaboración público-privada.

III ENCUENTRO DE PROMOTORES Y GESTORES PÚBLICOS DE VIVIENDA

En el marco de Simed, Málaga será por tercer año consecutivo el escenario del encuentro Internacional de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda, que organiza el Instituto Municipal de la Vivienda, Housing Europe y la Asociación Española de Promotores y Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y en el que se debatirá sobre las mejores prácticas en materia de promoción de vivienda pública.

Se trata de una jornada que reúne, en el mismo espacio y tiempo, a promotores, gestores públicos y privados, cooperativas, housing associations y proveedores de VPO.

A lo largo de este encuentro, cada ciudad, promotor y gestor participante compartirá su visión sobre los retos y necesidades actuales en materia de vivienda protegida. Además, se darán a conocer ejemplos prácticos que pueden servir de guía para llevar a cabo las reformas necesarias en el sector.

En este mismo espacio tendrá lugar el III Foro de Colaboración Público-Privada para la Inversión en el que se promueve el diálogo entre administraciones y empresas para generar soluciones habitacionales y aprovechar oportunidades de suelo público, así como dar a conocer proyectos de promoción de vivienda pública a través de la colaboración público-privada.

URBANISMO

En el caso del Área de Urbanismo en el expositor de 72 metros cuadrados se expondrán diversos paneles relacionados con los principales proyectos que está impulsando o va a impulsar el Ayuntamiento en materia de revitalización urbana y transformación de la ciudad.

Además, este año como novedad, el espacio de la Gerencia de Urbanismo ofrecerá charlas explicativas de forma dinámica, con una duración de 15 minutos y dirigida a profesionales sobre diversos temas de tramitación urbanística, digitalización de los procedimientos o proyectos que se van a llevar a cabo.

Éstas se centrarán en cuestiones clave como la nueva Ordenanza de Licencias (OMLU), la digitalización de procesos mediante BIM, la colaboración con las EUCAs, el Plan Especial de Infraestructuras Básicas (PEIS04) o los principales proyectos de urbanización y edificación en marcha o próximos a iniciarse.

El Polo Nacional de Contenidos Digitales participa en el espacio Simed Innova a través de tres startups alojadas en la Incubadora de Alta Tecnología en Metaverso ubicada en Tabacalera.

Se trata de Made in Verse, Interior 3D, Roel Homes, que impulsan la digitalización del sector inmobiliario a través de proyectos tecnológico disruptivos con soluciones basadas en los entornos inmersivos, el modelado 3D y las aplicaciones virtuales.