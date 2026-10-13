El Ayuntamiento de Málaga deja de multar desde este miércoles por la Zona de Bajas Emisiones

Archivo - Cartel de Zona de Bajas Emisiones en Málaga capital - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández, ha anunciado este martes que el Consistorio acata la sentencia sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y dejará de multar desde este miércoles.

Hernández en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, ha precisado que "nosotros siempre hemos acatado la norma y hay una ley que obliga a los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones y "así lo hizo el Ayuntamiento", pese a que la edil, como ha recordado, "he dicho muchas veces que estaba en contra, que podían ser otras medidas".

"No estaba bien resuelto, porque el Gobierno de España, es como con la basura o la vivienda, dio una norma general y nos dejó a los ayuntamientos sin seguridad jurídica", ha detallado, preciando que "cada ayuntamiento ha hecho lo que ha estimado conveniente".

A su juicio, "esto ha hecho que tengamos un cachondeo en este país" y ha esperado que "haya pronto otro Gobierno que solucione esto y que nos dé unos criterios claros a los ayuntamientos y no nos deje solos como ha hecho hasta ahora".

La edil ha incidido en que "nosotros siempre hemos cumplido" porque "estaba el chantaje de que si no lo hacíamos, la ayuda al transporte no se recibían, que eso es muy importante". "Y por eso nosotros, aún sabiendo que el sistema no era perfecto, lo establecimos".

No obstante, ha añadido que "si yo tengo una sentencia judicial que me dice que no se aplique así, lo que tengo es que ponerme a trabajar en modificarlo", por lo que "eso es lo que vamos a hacer".

"Esos artículos son nulos, no estamos incumpliendo porque nuestra voluntad siempre ha sido cumplir con la ley y sigue siendo esa", ha reiterado, al tiempo que ha explicado que "vamos a tratar de adaptarla a la nueva normativa".

"Nosotros vamos a tener que tenerlo cuanto antes", ha aclarado y ha incidido en que "lo que queremos es que el gobierno nos diga cómo hacerlo". "Si yo sé que aquí es para todos los ayuntamientos la misma norma, estaremos de acuerdo o no, pero se cumplirá".

Ha recordado que todo deriva del recurso puesto por el grupo municipal de Vox y ha advertido de que "la sentencia, lejos de mejorar, empeora la situación para los malagueños". "Espero que el nuevo gobierno, que sabe que este problema existe, lo regule de otra manera, nos dé seguridad jurídica, que es lo único que pedimos, que nos diga cómo hacerlo".

"NOS VAMOS A PONER A TRABAJAR YA EN EL NUEVO TEXTO"

Por otro lado, ha aclarado que "nosotros nos vamos a poner a trabajar hoy mismo, ya, en el nuevo texto" porque "sabemos cómo hacerlo y sobre todo queremos hacer una batida de todos los ayuntamientos con sus resoluciones jurídicas que tienen judiciales para ver qué es lo que dicen en unos que está bien, en otros que está mal y así actuar y llevar al mejor término la ley de movilidad sostenible y la obligación de la zona de bajas emisiones".

"Lo que han conseguido Vox es tener unos meses de tregua, pero yo creo que como sigan las cosas así vamos a empeorar la situación" porque "vuelvo a repetir, hay obligación de la zona de bajas emisiones, el expediente está bien pero lo que nos dice la sentencia es que no podemos establecer ese criterio discriminatorio para los vehículos de fuera", "Vamos a ver cómo establecemos esta regulación", ha apostillado.

Por otro lado, en cuanto a las multas ha dicho que "no es una cuestión que no le corresponde directamente al Área de Movilidad, sino a los órganos competentes en la gestión y en la recaudación en nuestro ayuntamiento", mostrándose segura de que "el Ayuntamiento de Málaga va a estudiar las consecuencias jurídicas de la sentencia y actuará conforme a ley".

"Estoy totalmente segura, porque siempre se hace con rigor y, sobre todo, con seguridad jurídica, pero deberán estudiarlo, porque habrá que ver la solución en las distintas fases del procedimiento", ya que "no todos los procedimientos están terminados, no todos están pagados, habrá algunos que estén en ejecutiva...". Así, ha incidido en que "la voluntad del Ayuntamiento es estudiarlo y solucionarlo con rigor".

Cabe recordar que este anuncio se produce tras la aclaración del fallo de anular y dejar sin efecto la Ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga en el particular relativo a la ZBE.

VOX: "LA ACLARACIÓN DEBE SERVIR PARA APORTAR SEGURIDAD JURÍDICA"

Por su parte, Jesús Ruiz Ballesteros, vicesecretario jurídico de Vox Málaga, ha incidido en que "la aclaración comunicada hoy, 13 de octubre, por la Sala de Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) reitera expresamente que la sentencia anula y deja sin efecto la Ordenanza de Movilidad en lo relativo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)".

"Tras meses de controversia sobre el alcance de la resolución judicial, el Ayuntamiento ha reconocido la necesidad de acatarla y ha anunciado que dejará de imponer multas", ha señalado en un comunicado.

Ha agregado que "desde Vox Málaga hemos defendido desde el primer momento la importancia de actuar con prudencia y responsabilidad ante una sentencia cuya redacción considerábamos clara, reclamando que se paralizara la imposición de sanciones mientras se resolvía esta cuestión".

"Consideramos que el cumplimiento de las resoluciones judiciales es una obligación de las administraciones públicas y una garantía fundamental para los ciudadanos", ha dicho.

Por ello, ha continuado, "entendemos que esta aclaración debe servir para aportar seguridad jurídica y poner fin a la incertidumbre generada en torno a la aplicación de la ZBE en Málaga".

CON MÁLAGA: "LLEGA TARDE TRAS MÁS DE 46.000 SANCIONES EN OCHO MESES"

Por su parte, la portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha criticado que la medida "llega tarde tras haber sancionado a más de 46.000 personas en los últimos ocho meses, 11.000 de ellas en los meses de junio y julio".

"Llevamos meses exigiendo que debía de suspenderse el régimen sancionador de la Zona de Bajas Emisiones y hemos encontrado la negativa por respuesta por parte del equipo de gobierno, que parece que ha priorizado el afán recaudatorio a ningún tipo de medida de movilidad sostenible", ha apostillado.

Ha lamentado que "ya denunciamos en su momento que el Ayuntamiento de Málaga ponía en marcha la Zona de Bajas Emisiones sin haber hecho los deberes, sin que existiera una red de transporte público colectivo que fuera realmente una alternativa al uso del vehículo privado, sin haber puesto en marcha ni una sola plaza de las 5.000 plazas de aparcamientos disuasorios comprometidas por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular".

Por último, Morillas ha subrayado que "encima, tras haber una sentencia que tumbaba la ZBE, era evidente que lo urgente era suspender ese régimen sancionador, poner en marcha una nueva ordenanza de manera planificada y, sobre todo, acometer todas las actuaciones que permitan que haya alternativas reales y eficaces al uso del vehículo privado y que la Zona de Bajas Emisiones no acabe convirtiéndose en un problema para los miles de trabajadores y trabajadoras que diariamente se desplazan a Málaga ciudad para poder trabajar".