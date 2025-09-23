El Ayuntamiento de Málaga destina unos 14 millones a actuaciones de movilidad sostenible

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local de Málaga ha aprobado este martes el proyecto del cuarto expediente de modificación del presupuesto 2025, que alcanza un importe de más de 16,8 millones de euros. El Ayuntamiento destinará del total una partida de 14 millones de euros para la compra de nuevos autobuses sostenibles, en el marco de la estrategia municipal de la electrificación de la flota.

También para continuar aplicando los descuentos del transporte público hasta el 31 de diciembre y para la ejecución de una nueva rotonda que mejorará la movilidad y operatividad del entorno de las nuevas instalaciones de la EMT en Los Prados.

Asimismo, se incluyen partidas para incrementar las ayudas económicas de atención a personas por situaciones de dificultad social, así como de apoyo al tejido deportivo y cultural, a través de distintas subvenciones para actividades y eventos.

Además, se incluyen importes para la puesta en marcha de una nueva sala de estudios en la ciudad, concretamente en el Distrito Este, y para acciones de promoción de la marca Málaga a través de la captación y celebración de eventos.

El importe de la modificación presupuestaria se financia fundamentalmente con parte del remanente de Tesorería, así como sobrantes de actuaciones. Una vez que se ha aprobado en junta de gobierno local, se llevará al próximo pleno de este mes.

Además, se ha dado luz verde también al primer expediente de modificación del plan cuatrienal de inversiones del Instituto Municipal de la Vivienda para destinar 30 millones a la ayuda económica para fomentar la construcción de viviendas protegidas en alquiler.

La portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, junto al edil de Economía, Carlos Conde, y la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, han informado de estos asuntos.

Así, sobre la cuarta modificación presupuestaria, que alcanza los 16,8 millones, son 14.045.000 euros para la EMT, con 9.745.000 euros para la compra de 20 autobuses, "apostando por la electrificación progresiva de la flota de autobuses urbanos".

En concreto, 4.995.000 euros se consignan para el pago de diez autobuses eléctricos de 12 metros que va a incorporar la EMT en octubre. Estos autobuses cuentan con financiación europea (1.000.000 euros), el marco del programa Next Generation. Igualmente, se consignan a la EMT otros 4.750.000 euros para los diez autobuses híbridos articulados de 18 metros.

Se asignan 3.500.000 euros en concepto de compensación municipal para abordar el aumento del 20% que viene aplicando el Ayuntamiento en la bonificación de los descuentos de las tarifas y títulos del transporte urbano, respecto a la cifra bonificada por el Ministerio de Transportes.

Han recordado que el Consistorio, a través de la EMT, mantiene hasta el 31 de diciembre la gratuidad del autobús para niños de hasta 14 años (incluido), el descuento del 50% del importe de la tarifa en títulos para jóvenes y el descuento del 40% del importe de la tarifa en abonos y títulos multiviaje.

Por último, a la EMT también se destinan 800.000 euros para financiar la obra de la rotonda de acceso a las nuevas instalaciones de la empresa municipal de transportes en Los Prados.

En cuanto a Derechos Sociales, se incrementa en 250.000 euros la aportación municipal a las prestaciones que se conceden para la atención a personas por situaciones de dificultad social sobrevenida para cubrir sus necesidades básicas de vivienda, alimentación, higiene o material educativo y para el acceso a un alojamiento alternativo.

Asimismo, se destinan 40.000 euros a una subvención a favor del proyecto de la Fundación Cudeca para la atención domiciliaria de cuidados paliativos para personas en situación de enfermedad avanzada o terminal. Para educación se destinan 35.000 euros tanto al servicio de adaptación como a la adquisición del mobiliario para la nueva sala de estudio en el Distrito Este.

A Promálaga van 246.555,94 euros, de los que 145.022,60 euros dentro de las acciones de posicionamiento de la marca Málaga a través de acciones de promoción y patrocinio en distintos eventos y talleres, así como la aportación municipal dentro del 35 Festival de cine fantástico Fancine (16.335 euros).

También se asignan 61.200 euros para la colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI) en un programa de capacitación de jóvenes en el marco de las nuevas instalaciones de investigación en semiconductores (Imec) en Málaga. Se consignan 40.333,34 euros para patrocinar el partido de ida de las semifinales de la Liga de Naciones Femenina, que enfrentará a España y Suecia el 24 de octubre en La Rosaleda.

A Cultura y Patrimonio Histórico, se destinan 27.381,5 euros para subvenciones de eventos. En cuanto a la sociedad municipal dependiente del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, se consigna 597.831,52 euros para gastos generados en la edición del Festival de Málaga de este año, en concreto, de la sección Spanish Screenings XXL. Para Juventud son 24.890 euros y en Comercio, más de 4.800 euros.

En cuanto los 402.872,02 euros de Deporte, son para subvenciones a clubes de distintas disciplinas y 368.872,02 euros a la finalización de las obras del pabellón deportivo de El Cónsul. También se asignan 90.750 euros para el Test Match Oficial World Rugby en noviembre, partido internacional entre la Selección Española de Rugby a la de Fiyi en el Estadio de Atletismo.

Por otro lado, se consignan 364.313,08 euros en concepto de regularización de IVA de los patrocinios impulsados por la sociedad municipal Deporte y Eventos con motivo de las actuaciones de comprobación del IVA que lleva a cabo la Agencia Tributaria.

En el caso del área de Seguridad, el global es de 613.063 euros y de eso, 590.000 euros es para incrementar el presupuesto inicial de 593.388,43 euros previsto para el abono a la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) de los servicios solicitados por la Policía Local de retirada y traslado a depósito de vehículos abandonados o que permanecen estacionados en itinerarios o espacios que hayan de ser ocupados por eventos debidamente autorizados u obras.

Además, para la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento se consignan 23.063 euros para la adquisición de ordenadores y para renovar el sistema de alimentación ininterrumpida que la continuidad de los equipos informáticos del centro. Unos 23.000 euros se destinan a una subvención para los gastos de la producción de los ocho atlantes del nuevo trono procesional de la Hermandad Sacramental de Nuestro Jesús de la Sentencia, María Santísima del Rosario y San Juan Evangelista.

En cuanto a Canal Málaga, son 29.842,40 euros, de los que 19.742,40 euros son para el abono del incremento del 0,5% en las retribuciones, en base al decreto del Gobierno relativo al personal del sector público, correspondiente a 2024 y 2025; y 10.000 euros para el abono del canon a la Fundación Carnaval por la señal única con motivo de la retransmisión de los Carnavales de Málaga.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ALQUILER ASEQUIBLE

Por otra parte, también ha dado luz verde al primer expediente de modificación del plan cuatrienal de inversiones del presupuesto del 2025 del Instituto Municipal de la Vivienda para incluir en la anualidad de 2028 la cantidad de 31.050.000 euros para el impulso de la convocatoria de ayudas para el fomento de la construcción de viviendas en alquiler asequible en 22 parcelas dotacionales.

De forma previa, el expediente ha sido aprobado por el consejo de este organismo con los votos a favor del equipo de Gobierno --PP-- y del grupo municipal del PSOE y los votos en contra del grupo Con Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga, a través del IMV, sacará a licitación estas parcelas para la construcción de entre 1.400 y 1.700 viviendas o alojamientos protegidos de tipo transitorio en alquiler asequible destinados a jóvenes, personas mayores y a otros colectivos.