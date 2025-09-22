Ayuntamiento de Málaga destina 30,7 millones a 1.634 proyectos en 63 países en tres décadas de ayuda a la cooperación

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, participa en el acto con motivo de los 30 años de compromiso con la cooperación internacional del Ayuntamiento. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha financiado más de 1.600 proyectos para ayudar a colectivos desfavorecidos en 63 países diferentes a través de su compromiso con la cooperación internacional al desarrollo, que empezó a materializarse en 1995. Durante este periodo, se han destinado a tales fines algo más de 30,7 millones de euros.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la concejala delegada de Participación Ciudadana, Migración y Cooperación al Desarrollo, Mar Torres, han asistido al acto organizado con motivo de los 30 años de acciones del Ayuntamiento en materia de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Estas ayudas se mantiene tres décadas después, como refleja la partida de 1.020.000 euros concedida a 68 actuaciones a través de la convocatoria anual de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinada a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible y de los derechos humanos para el año 2025.

A través del Área de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, estas subvenciones permiten financiar iniciativas de Cooperación Internacional al Desarrollo, de Acción Humanitaria, y de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación, que sean presentadas por las ONG inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones y Entidades.

Los proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo son aquellos que implican el desarrollo comunitario integral, salud, promoción de grupos desprotegidos, educación, infraestructuras o actividades de carácter productivo.

Los destinados a la Acción Humanitaria permiten actuar ante alguna situación grave puntual o prolongada en el tiempo, que haya constituido una emergencia para la población afectada, y también actuaciones que contengan un enfoque de prevención y gestión de riesgos dirigidos a evitar, prevenir, reducir y gestionar los desastres naturales o bélicos.

Por último, los proyectos de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Formación se llevan a cabo en Málaga y están encaminados a promover la información, el conocimiento crítico y la comprensión del desarrollo sostenible y la solidaridad entre la ciudadanía, así como llevar a cabo la búsqueda de vías de acción para fortalecer actitudes críticas y comprometidas con estas causas para avanzar hacia una ciudadanía global, la justicia social y el respeto universal de los derechos humanos.

Durante el periodo 1995-2025, se han destinado a tales fines un total de 30.769.602,98 euros que han permitido financiar 1.634 proyectos en zonas de 63 países diferentes.

Entre estas acciones, han destacado la construcción de colegios en zonas como el Kilimanjaro (Tanzania), viviendas en República Dominicana o presas en Malawi; el desarrollo de cuencas dañadas por terremotos en Perú; la puesta en marcha de orfanatos en Marruecos y comedores en Ecuador; la instalación de placas fotovoltaicas para dotar de electricidad a un centro educativo en Uganda; la creación de un centro hospitalizado materno infantil en Burkina Faso o la construcción de pozos de agua potable en Mali.

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja en la defensa y promoción de la solidaridad internacional y los Derechos Humanos, reconoce la labor de las personas cooperantes con la celebración del Día del Cooperante y trabaja de forma coordinada con entidades dedicadas a este ámbito.

Además, está ultimando la elaboración del II Plan de Acción Exterior, que combina objetivos y proyectos propios con el apoyo y refuerzo a las iniciativas ciudadanas en esta materia, poniendo especial énfasis en actuaciones que reduzcan y prevengan situaciones de desigualdad y explotación de menores y mujeres en el mundo.

RECONOCIMIENTOS

Para conmemorar estas tres décadas de trayectoria y compromiso en el campo de la Cooperación Internacional al Desarrollo, el Consistorio ha celebrado un acto en el que se ha reconocido la labor tanto de entidades sociales como de personas particulares que han destacado por su capacidad y esfuerzo en estos años.

El alcalde y la concejala han participado en la entrega de estas distinciones a Manos Unidas Campaña contra el Hambre, reconociendo la trayectoria en la cooperación al desarrollo; a la Fundación Agua de Coco, por las iniciativas de innovación en la cooperación al desarrollo; y a la Fundación Madre Coraje, por impulsar la economía circular a través de la solidaridad

Asimismo, la Coordinadora de ONGD Málaga Solidaria ha recibido un reconocimiento por su capacidad para crear sinergias y su compromiso con la cooperación internacional; y la entidad Prodiversa-Progreso y Diversidad, por la difusión, sensibilización y educación para la ciudadanía.

Además, se ha otorgado un reconocimiento a Christian Jongeneel Andérica por tejer alianzas y redes de cooperación estratégicas; a Carlos Vara Thorbeck, por su labor como cooperante; y a Luis Pernía Ibáñez, que ha recibido un reconocimiento especial por sus 30 años de dedicación a la Cooperación Internacional desde la ciudad de Málaga.