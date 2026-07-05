El Ayuntamiento de Málaga destina dos millones de euros a la renovación y mejora de los parques infantiles de la ciudad

Archivo - Parque infantil de la plaza de las Cofradías. - GREGORIO MARRERO - Archivo

MÁLAGA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, continúa avanzando en la mejora de los parques infantiles de la ciudad mediante la licitación de un acuerdo marco para el suministro e instalación de elementos de juego, repuestos de equipos de entrenamiento físico y pavimento de seguridad para las 446 áreas de juegos infantiles que hay repartidas por los once distritos de la ciudad. El contrato ha salido a licitación por un importe de dos millones de euros (IVA incluido) y una duración de dos años. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 29 de julio.

Tal y como ha emitido el Consistorio malacitano en una nota, a través de este contrato se llevarán a cabo tanto la adquisición como los trabajos de sustitución de elementos, distribuidos en cuatro lotes, en concreto, elementos de juego infantil metálicos y repuestos para equipos de entrenamiento físico; elementos de juego infantil de madera; elementos de juego infantil para primera infancia; y pavimento de seguridad para áreas de juego infantil.

Este acuerdo marco da continuidad a las actuaciones que se han venido llevando a cabo en los últimos años. Así, entre 2023 y lo que va de 2026 se han acometido trabajos de mejoras, renovación y creación en un total de 161 parques infantiles con una inversión de 2,9 millones de euros. En este sentido, destacan la creación de seis nuevas zonas de juego en los barrios --Los Cassinis, Galeón, Chaves, Aurelio Gomollón, Lágrima y plaza de Bailén--, o las reformas integrales de los ubicados en Gálvez Ginachero, La Era, Crónica, Juan Silveti, Victoria Kent, plaza de la Luz, Wittemberg, Ronda de Poniente y Mora y Cabrera, entre otros.

En este sentido, cabe precisar que en lo que va de mandato también han sido habilitados cinco nuevos espacios infantiles en los parques forestales de Hacienda Clavero, Andrés Jiménez Díaz, La Pelusa, La Concepción y Monte Victoria, que se suman a los otros cinco que ya había en Cerro Vallejo (Campanillas), Gibralfaro, El Morlaco y en otros emplazamientos de La Concepción y Andrés Jiménez Díaz; además de la puesta en valor del Parque del Agua en Olletas o la mejora del área de juegos infantiles del Parque de los Ángeles.

Actualmente, son 446 los parques infantiles que hay repartidos por toda la ciudad, incluidos los catorce ubicados en las playas, perfectamente homologados con las exigencias de la normativa europea de seguridad en materia de áreas de juegos y cuentan con servicio de limpieza diaria y revisiones preventivas y correctivas periódicas.