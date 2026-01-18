Ayuntamiento de Málaga destina más de 720.000 euros a adquirir equipos de protección para el Real Cuerpo de Bomberos

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga, Casona del Parque, Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha destinado más de 722.000 euros a la adquisición de nuevos equipos de protección individual y materiales para la plantilla del Real Cuerpo de Bomberos para actuaciones en distintos entornos. Así, ha sacado a concurso un contrato, dividido en 17 lotes, por un presupuesto base de licitación de 607.947,89 euros y un plazo de entrega de entre cuatro y cinco meses según cada lote tras la formalización del mismo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el periodo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 17 de febrero. Además, en las próximas semanas se completará la entrega de otros lotes cuyo contrato fue adjudicado por otros 114.845,03 euros.

A través de este nuevo contrato se pretende "satisfacer la necesidad de equipos de protección individual para toda la plantilla y del personal de nuevo ingreso para intervenciones con presencia de himenópteros, calzado de seguridad, trabajos de rescate en altura y progresión por cuerda así como trabajos en espacios confinados, rescate en lámina de agua, guantes para protección de las manos, cascos, chalecos, aparatos respiratorios para extinción de incendios y equipos de protección personal para el frío", entre otros.

Este expediente se suma al formalizado el pasado mes de diciembre por el citado importe para la compra de más equipos de protección individual, cuya entrega está previsto que se complete en las próximas semanas, según el Ayuntamiento.

En este caso, el procedimiento de compra se dividió en seis lotes que incluían materiales para intervenciones, trabajos de rescate en altura y progresión por cuerda así como trabajos en espacios confinados, guantes para protección de las manos del bombero en el desarrollo de su trabajo, equipos de respiración autónoma para tareas en atmósferas hostiles, cascos forestales, cascos estructurales y trajes para intervenciones con mercancías peligrosas.

Estas actuaciones se suman a otras inversiones que el Ayuntamiento tiene en marcha en el Real Cuerpo de Bomberos, entre las que el Consistorio ha destacado el plan para renovar la flota con la adquisición hasta 2028 de un total de 28 nuevos vehículos con un presupuesto total estimado de 10.956.000 euros.

Actualmente, cabe subrayar, se encuentra en fase de licitación la incorporación de cuatro nuevos vehículos, una autoescala articulada de 32 metros, dos autobombas nodrizas pesadas y un furgón de apoyo logístico.

En cuanto a otras mejoras en el Real Cuerpo de Bomberos, recientemente ha sido adjudicada la reforma parcial Parque de Bomberos de Carretera de Cádiz. Además, el Consistorio ha subrayado que las actuaciones previstas contemplan una nueva distribución de los dormitorios de la planta primera para adaptarlo a las necesidades actuales del personal, la ampliación de la zona de descanso existente en la planta baja para mejorar las condiciones de confortabilidad con la incorporación de parte de la estancia contigua destinada a comunicaciones, la sustitución de la carpintería de las ventanas, la corrección de las incidencias detectadas en los sumideros de la cubierta para evitar filtraciones en las estancias inferiores, o trabajos de pintura interior y exterior del edificio, entre otras.

Además, ha sido contratada por 43.390,36 euros la instalación y mantenimiento durante cinco años de un sistema de videovigilancia con cámaras de alta resolución en los accesos y perímetros de los cinco parque de Bomberos de la ciudad, así como el desplieque de una nueva red digital de comunicaciones, formada por 31 nuevos radiotransmisores portátiles, además de repetidores y sistemas de radio que garantizan la nitidez de entornos de alto ruido, encriptación y un sistema de geolocalización para el seguimiento en tiempo real.