El Ayuntamiento de Málaga y la EOI impulsan programas de emprendimiento y formación para el empleo en Núcleo

MÁLAGA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Promálaga, y la Escuela de Organización Industrial (EOI), entidad del sector público estatal adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, se han aliado para impulsar el emprendimiento y la formación para el empleo en el marco de Núcleo, Polo de Innovación en Semiconductores.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, están implementando dos convenios suscritos entre ambas entidades: uno para capacitación y otro para emprendimiento en la industria de la microelectrónica y semiconductores, que se desarrollarán en las instalaciones de Núcleo, ubicadas en Málaga TechPark, en el edificio Promálaga Coworking.

Estas instalaciones se configuran como un equipamiento "pionero alineado con el fomento y posicionamiento de Málaga como un ecosistema líder en innovación y desarrollo de microelectrónica". Este nuevo espacio, gestionado por Promálaga, estará vinculado con la futura instalación del IMEC (Interuniversity Microelectronics Centre), también en el parque tecnológico, uno de los centros de microelectrónica y nanotecnología más avanzados del mundo, que instalará en Málaga su primer centro fuera de Bélgica.

En los dos proyectos, con cofinanciación de la Unión Europea, Promálaga colaborará con EOI en la captación de alumnos/beneficiarios, en la puesta a disposición de la infraestructura y el equipamiento para el desarrollo de las actividades de carácter profesional, así como en la promoción y difusión de los programas.

Las actividades contempladas en los dos convenios comprenden itinerarios de emprendimiento y cursos formativos y capacitación con carácter gratuito y se estima que beneficiarán en torno a 300 personas.

Además, suponen una inversión total de 888.000 euros, con aportación municipal, a través de Promálaga, y de EOI con cargo al programa operativo del Fondo Social Europeo (FSE+) y el Ministerio de Industria y Turismo.

La concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo, y el director general de EOI, Diego Crescente de Antonio, han mantenido esta semana un encuentro, en el marco del Mobile World Congress, en el que se ha puesto en común el avance de las primeras ediciones de los dos programas que ya están en marcha.

ITINERARIOS DE IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO

Por un lado, el convenio relativo a emprendimiento, denominado 'Itinerarios para promover el emprendimiento y servicios de apoyo al emprendimiento (coworking)' en la industria de la microelectrónica y semiconductores en Andalucía, tiene como fin realizar itinerarios de impulso al emprendimiento, incluyendo todas las fases: asesoramiento en la elaboración de planes de negocio, apoyo en la tramitación, seguimiento y acompañamiento para conseguir crear empresas dentro del programa Espacios Coworking de EOI.

Se llevarán a cabo cuatro ediciones independientes de trabajo grupal e individual en el marco de un espacio de trabajo colaborativo. Los destinatarios serán emprendedores innovadores con proyectos empresariales en fase temprana de desarrollo que tengan motivación y compromiso con el programa, personas desempleadas y personas inactivas ubicadas en Andalucía con el deseo de mejorar sus capacidades y habilidades para poner en marcha su propio proyecto empresarial.

El total de beneficiarios de este proyecto se estima en 80 personas emprendedoras y el procedimiento de selección se realizará mediante convocatoria pública.

Asimismo, en cada una de las ediciones habrá un espacio de coworking gratuito para cada proyecto emprendedor, una formación colectiva con talleres y sesiones formativas grupales, tutorización-mentoring individual de los proyectos emprendedores y eventos para favorecer el networking.

FOMENTO DEL EMPLEO JUVENIL

Por otro lado, el convenio de capacitación tiene el objetivo de mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo y, en particular, de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación Garantía Juvenil, de los desempleados de larga duración y grupos desfavorecidos en el mercado laboral y de personas inactivas, así como mediante la promoción de empleo por cuenta propia y la economía social.

La finalidad del convenio es contribuir a la reducción del desempleo juvenil a través de la formación especializada en microelectrónica y semiconductores, consiguiendo que las personas jóvenes accedan a puestos de trabajo de más calidad y de mayor valor añadido.

Para ello, se impartirán cursos formativos específicos en talento digital y nuevas profesiones y se incluirán actuaciones de re-skilling de sectores estratégicos que están viendo cómo la tecnología está cambiando las habilidades necesarias.

Está previsto realizar doce ediciones de estos programas, con una duración de tres meses cada una, con una estimación total de beneficiarios de 204 personas emprendedoras.

Los destinatarios de estas acciones formativas serán siempre jóvenes menores de 30 años (de entre 16 y 29 años) y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Se tratará de jóvenes ubicados, preferentemente, en Andalucía, que buscan mejorar sus capacidades en tecnologías de la información, capacitación digital, en economía social, circular y verde y formación útil para sectores estratégicos en los que el uso de la tecnología hace necesaria la adquisición de este tipo de cualificaciones. El procedimiento de selección se realizará mediante convocatoria pública.

El plazo para inscribirse en las distintas ediciones se irá difundiendo a través de la página web de EOI (www.eoi.es) y en la propia de Núcleo.

En concreto, ya está en marcha el 'Coworking en microelectrónica', en el siguiente enlace https://www.eoi.es/es/cursos/93503/coworking-microelectronic... y se puede solicitar plaza en el curso 'Fundamentos de Electrónica Analógica y Diseño de PCB' semipresencial en https://www.eoi.es/es/cursos/93560/curso-fundamentos-de- electronica-analogica-y-diseno-de-pcb-semipresencial-malaga.