Alumbrado de Navidad - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Seguridad, ha establecido un dispositivo especial de Navidad que abarca desde el próximo viernes 27 de noviembre, con la inauguración del alumbrado, hasta el 5 de enero de 2027.

Durante este periodo, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0), con motivo de la Navidad.

Como cada año, se ha planificado un operativo municipal Policía Local, Bomberos y Protección Civil, que se complementará con los de Policía Nacional, Guardia Civil y del servicio de emergencias 061 y cuya coordinación será abordada con la Subdelegación del Gobierno durante la Junta Local de Seguridad prevista para este martes.

La Policía Local ha diseñado un plan de actuación hasta el 7 de enero para velar por la afluencia de personas, el cumplimiento de las ordenanzas municipales, la fluidez del tráfico y la prevención de la seguridad ciudadana con el apoyo de Protección Civil, Bomberos y la Policía Nacional.

Para ello, contará un año más con efectivos de servicio ordinario y extraordinario, cuyo número variará en función de las fechas y de la afluencia de personas, de modo que se destinarán más recursos durante los fines de semana y festivos.

Según está previsto, la planificación cifra en más de 1.300 los servicios de refuerzo durante todas las navidades incluyendo tanto los operativos programados en el Centro como los contemplados durante la celebración de otros eventos en la ciudad.

Así, el objetivo es, por un lado, velar por el control de afluencia ciudadana en la calle Larios y su entorno con motivo del alumbrado navideño, así como por la fluidez del tráfico; y por otro, vigilar la venta ambulante, la venta ilegal de artificios pirotécnicos y su uso, la realización de actividades no autorizadas evitando así aglomeraciones y la ocupación de vía pública, que deberá corresponderse con la autorizada, facilitando con ello el tránsito de la ciudadanía.

TRÁFICO

En materia de tráfico, durante los pases del espectáculo de luz y sonido de la calle Larios --18,30, 20,30 y 22,00 horas desde el 27 de noviembre hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre-- se prevén afectaciones al tráfico que, en función de la afluencia de personas, podría conllevar al corte puntual y temporal al tráfico privado de la Alameda Principal o el Paseo del Parque.

De igual modo, durante la proyección del videomapping sobre la torre sur de la Catedral --19,00, 20,30 y 22,00 horas desde el sábado 28 de noviembre hasta el 4 de enero, excepto 24 y 31 de diciembre-- el tráfico de salida por la calle Molina Lario será desviado por Postigo de los Abades para desembocar en Cortina del Muelle.

Además, en coordinación y colaboración con la Policía Nacional, se trabajará en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Así, la Policía Local desplegará a diario equipos del Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia en el Centro, a los que se sumarán agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP).

Por su parte, desde el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) se llevarán a cabo controles preventivos de alcoholemia y de velocidad en distintas franjas horarias durante todo el periodo navideño.

VIDEOVIGILANCIA Y DRONES

En paralelo, se contará con el apoyo del grupo de trabajo de la Sala 092, que atenderá y canalizará todo el flujo de llamadas y se coordinará en todo momento con todos los Cuerpos de Seguridad del Estado implicados en esta operativa especial.

Además, estará permanentemente activo el equipo de sala del Centro Municipal de Emergencia, desde donde se supervisan las cámaras de videovigilancia para controlar posibles incidencias de tráfico, control de aglomeraciones y vías de escape o prevención de seguridad ciudadana.

De igual modo, a estos medios se sumará el sistema de vigilancia aéreo con drones, como se viene haciendo en celebraciones con mayor presencia de personas como la Feria o la Semana Santa, que sobrevolarán distintos puntos de la ciudad como el entorno de calle Larios y las zonas comerciales, además de cubrir eventos específicos como la Cabalgata de Reyes para captar imágenes de cualquier incidencia que se pueda producir, además de para prestar apoyo a las unidades que puedan intervenir ofreciendo movilidad y rapidez ante cualquier alteración del orden público u otras situaciones que lo requieran.

En cuanto al Real Cuerpo de Bomberos, como cada año la cobertura operativa durante los actos navideños se articulará a través de los parques más próximos al área de influencia del evento con el objetivo de minimizar los tiempos de respuesta y con rutas preestablecidas para vehículos de emergencia en zonas peatonalizadas.

Así, en caso de necesidad de intervención, la salida de los vehículos y personal se realizará desde el parque más cercano o desde aquel que permita la llegada más rápida al lugar, según determinación del Centro de Coordinación de Emergencias.

PROTECCIÓN CIVIL Y RED DE DESFIBRILADORES

Por su parte, el Servicio de Protección Civil, que como cada año redacta el Plan de Emergencia de Navidad, desplegará a la Agrupación del Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local y la Policía Nacional, con dispositivos específicos en función de la previsión de asistencia de personas, aunque siempre priorizando los fines de semana y jornadas de especial concentración.

En este sentido, se ha previsto que haya una veintena de voluntarios en el entorno del Centro, y se contará con retenes en la plaza de la Constitución, plaza de la Marina y calle Postigo de los Abades, y cuando se considere necesario también en la plaza de la Merced.

Han recordado que, como es habitual, todos los dispositivos irán equipados con desfibriladores externos semiautomatizados (DESA) tanto en los vehículos operativos como en equipos itinerantes a pie en o bicicleta mediante mochilas portátiles para reforzar la capacidad de respuesta sanitaria ante cualquier emergencia.

Estos recursos se suman a la red municipal de desfibriladores instalados en puntos fijos, cuya localización puede consultarse en la página web municipal: https://desfibriladores.malaga.eu.

Además, como es habitual en todos los eventos de gran afluencia de personas, se contará con el reparto de pulseras de identificación para menores y personas mayores. Podrán solicitarse gratuitamente en los puntos fijos de Protección Civil.

También se difundirá una guía de recomendaciones de seguridad a la ciudadanía que participe en eventos que generen una alta afluencia de personas, la cual está disponible en la web del Servicio de Protección Civil.

Por último, desde el Ayuntamiento han recordado la importancia de no hacer caso a los bulos y se ruega el acceso sólo a información verificada, es decir, la difundida por administraciones, medios de comunicación y cuentas oficiales, entre otras.

Ante cualquier emergencia, llamar al 112. En caso de que sea necesario difundir información de interés con carácter inmediato, estará disponible en el canal oficial del Ayuntamiento (en X, @malaga), del Área de Seguridad (@seguridad_mlg), así como en @E112Andalucia y @GobiernoMalaga.