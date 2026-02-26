Ayuntamiento de Málaga finalizará la reparación de instalaciones e impermeabilización de la piscina exterior de Inacua

Vista de las instalaciones del Complejo Deportivo Inacua. - WEB AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Urbanismo, va a finalizar las obras de reparación de las instalaciones y la impermeabilización de la piscina exterior del Complejo Deportivo Inacua, tras la resolución del contrato con Servimar 2008 SLU, empresa que resultó adjudicataria de la licitación de las obras en mayo de 2024, por un importe de 1.635.589,37 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en una nota informativa, en la que detalla que dicha resolución ha venido determinada tras el análisis de las consecuencias derivadas de los incumplimientos de la adjudicataria de las obras que contempla el contrato y una vez transcurrido el último plazo de ejecución fijado, sin que las actuaciones hayan sido concluidas.

Es por ello que el Consistorio va a proceder a la incautación de la garantía definitiva constituida por el contratista, cuyo importe asciende a 67.586,34 euros y le reclamará 68.906,43 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

ACTUACIONES PENDIENTES DE EJECUCIÓN

En una visita realizada en julio de 2025 por técnicos de la Gerencia de Urbanismo, una vez vencido el último plazo de ejecución establecido, se constata que existen obras pendientes de ejecución o llevadas a cabo de forma incorrecta por parte del contratista.

Entre ellas destacan la impermeabilización de la cubierta del edificio de servicios que presenta filtraciones en dos sectores; deficiencias en las actuaciones llevadas a cabo para la impermeabilización del vaso de la piscina exterior del complejo, cuya segunda prueba de llenado ha evidenciado que el vaso no es estanco, lo que provoca filtraciones a lo largo de la galería interior; así como las deficiencias detectadas en la ejecución del pavimento de las baldosas exteriores.

Todas estas obras, valoradas en 136.492,77 euros (IVA incluido), serán ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo a cargo del contrato marco para reparaciones, mantenimiento y conservación de edificios municipales, que cuenta con un presupuesto de 3.000.000 euros y cuya adjudicación está prevista en las próximas semanas.