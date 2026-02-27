El Ayuntamiento de Málaga incorpora diez nuevos autobuses 100% eléctricos a la flota de la EMT

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, presenta los nuevos autobuses sostenibles que se incorporan a la flota de la EMT. - AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), cuenta desde este viernes con diez nuevos autobuses de 12 metros 100% eléctricos.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, ha presentado este viernes los nuevos vehículos que se incorporan a la flota.

La adquisición de estos nuevos autobuses, modelo MAN Lion's City E), por un importe de 7.253.950 euros (IVA incluido), ha sido cofinanciado por el Ayuntamiento de Málaga (66,6%) junto con fondos Next Generation por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (33,4%), en el marco del programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano 'Málaga Saludable II'.

Con la incorporación de estos diez autobuses, que circularán, entre otras, en líneas como la 21 o las circulares 1 y 2, la flota de autobuses electrificados de la ciudad alcanza los 103 vehículos sostenibles --44 autobuses 100% eléctricos y 59 autobuses eléctrico-híbrido--.

CARACTERÍSTICAS

Estas nuevas unidades incorporan importantes mejoras respecto a la serie anterior que adquirió la EMT en el año 2022, especialmente en Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor, que son dispositivos electrónicos diseñados para mejorar la seguridad del vehículo y la experiencia al volante.

Así, utilizan sensores, cámaras y radares para detectar el entorno y ayudar al conductor, pudiendo avisar de peligros, advertir de posibles errores o incluso intervenir en el control del vehículo como la frenada.

En concreto cuentan con advertencia de colisión (detección frontal); ayuda de giro con advertencia visual y acústica; ETI de reconocimiento de señales de tráfico; atención advertencia MAN AttentionGuard con aviso de salida de carril; interruptor de luz de conducción, automático, con sensor de luz; regulación automática del limpiaparabrisas (sensor de lluvia); y control de la presión de inflado de neumáticos para todos los ejes.

Asimismo, estos vehículos ofrecen una autonomía superior a 350 kilómetros con una sola carga de la batería. Con la conducción predictiva, el MAN Lion's City E alcanza una eficiencia extraordinaria.

Además, la autonomía se prolonga gracias a que cada frenada recupera energía. Disponen de rampa para personas de movilidad reducida (PMR) con hasta 350 kilos de capacidad. Están dotados de pantalla con sistema de información al pasajero y puertos USB para carga de dispositivos, así como puesto de conducción optimizado y sistema de videovigilancia interior.

RENOVACIÓN DE LA FLOTA

Por otro lado, han recordado que en la misma línea de mejoras que el Ayuntamiento está incorporando en la EMT, se sigue avanzando de forma progresiva hacia la electrificación total de la flota de autobuses con el objetivo de brindar un transporte público más sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Los últimos diez vehículos que se han adquirido, al igual que los incorporados en los últimos años, combinan la eficiencia y la reducción de emisiones, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire en la ciudad. Estas diez nuevas incorporaciones serán completadas en este 2026 con otros 32 vehículos. Todos ellos son eléctricos o eléctrico-híbridos, es decir, autobuses sostenibles, de forma que se estará avanzando hacia la descarbonización de la flota.

En este sentido, tras estas incorporaciones, la EMT cuenta ya con 103 autobuses sostenibles (44 eléctricos y 59 híbridos). Por tanto, más de un tercio de la flota de la EMT es ya sostenible.

A modo de balance, han señalado, se ha incorporado o se va a incorporar a la flota de la EMT entre los años 2025 y 2026 un total de 66 nuevos autobuses adquiridos por el Ayuntamiento de Málaga mediante las correspondientes licitaciones por un importe de 33.830.000 euros (IVA no incluido).