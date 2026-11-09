El Ayuntamiento de Málaga informa de los servicios mínimos establecidos con motivo de la huelga general del 11N

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado en la tarde de este lunes de que se han establecido los servicios mínimos que deberán prestarse ante la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre y ha asegurado que según la resolución, para su establecimiento se ha tenido en cuenta "la naturaleza esencial de las funciones desempeñadas, con el fin de garantizar la prestación de los servicios públicos básicos e inaplazables de esta Corporación".

Atendiendo a esta consideración, se hahn deteminado los servicios mínimos en el Ayuntamiento y en los organismos autónomos y agencias públicas, han señalado desde el Consistorio a través de un comunicado.

Así, en relación a la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) desde el Ayuntamiento han asegurado que se garantizará la movilidad en transporte público desde la madrugada del miércoles y los servicios mínimos del 60% fijados por la Junta de Andalucía.

En la Gerencia Municipal de Urbanismo, en el Servicio de Conservación y Arqueología habrá un técnico; en el Registro de documento, un auxiliar; mientras que en el Instituto Municipal de la Vivienda, en la Dirección-Gerencia estará un administrativo; en el Servicio de Personal, Régimen Interior y Calidad, dos técnicos y dos administrativos.

En el Servicio de Rehabilitación Urbana habrá un técnico y un administrativo, igual que en el de Gestión Económica y Presupuestaria; en el de Gestión Promocional, un técnico, un técnico jurídico y un administrativo; y en el Servicio de Gestión del Parque inmobiliario en alquiler, dos técnicos, un inspector y dos trabajadores sociales.

Asimismo, en Gestión Tributaria habrá un encargado del Registro y dos de atención al público; en el Instituto Municipal de Formación y Empleo, en el Departamento de Formación habrá de servicios mínimos un técnico de Grado Medio, igual en la Agencia de Colocación y también en la Unidad de Empresas.

En Emasa, la Empresa Municipal de Aguas de Málaga, para Tratamiento de agua potable habrá 12 operadores y dos encargados; en Depuración de aguas residuales, dos guardias localizadas y diez operadores; en el Laboratorio y control de calidad del agua, cuatro analistas; en Mantenimiento y Explotación de Redes, 20 operarios y capataces y dos conductores; mientras que en Mantenimiento de instalaciones serán dos operarios taller EBAR y otros dos de taller eléctrico.

En el Parque Cementerio de Málaga, Parcemasa (categorías según su convenio), en los Servicios funerarios de San Gabriel serán cinco empleados Nivel III, tres empleados Nivel IV y un empleado Nivel VI; los servicios en San Antonio estarán con un empleado Nivel IV, igual que los de San Juan; mientras que en Contratación habrá un empleado Nivel III y otro Nivel IV; en Administración un trabajador Nivel III; en Informática uno Nivel I; en Mantenimiento un empleado Nivel III y en Psicología, dos Nivel III; en el Cementerio de Animales, un empleado Nivel IV y en el Cementerio San Miguel será uno Nivel IV.

LIMPIEZA

En Limasam, Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal, en Instalaciones serán dos empleados de mantenimiento, en el taller, seis trabajadores; en los talleres de Ruices y Hermanas Bronte, 32 oficiales; y en oficinas, un jefe de nómina y un oficial administrativo.

En cuanto a los servicios de limpieza, habrá 224 operarios de limpieza y 95 operarios recogida, junto a 104 conductores y ocho maquinistas. En el Centro Ambiental de Málaga Los Ruices habrá 30 operarios, once oficiales, 16 maquinistas de primera y segunda, seis coordinadores y un administrativo, además de cuatro basculistas, cuatro técnicos, un empleado almacén/compras y diez conductores.

Los servicios mínimos en la Empresa de Limpiezas Municipales y Parque del Oeste, SAM, en las escuelas de Segundo Ciclo de Educación Infantil (EI) serán cuatro empleados, para los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), de Educación Primaria (CEP) y de Educación permanente (CEPER Y SEP), 93 empleados; en el centro específico de Educación Especial, dos empleados; y en el Parque de Bomberos Central Martiricos, uno.

También dentro de limpieza, en las dependencias de Policía Local habrá seis empleados, en el Parque del Oeste y aseos del Parque San Rafael, dos; en las bibliotecas municipales y salas de estudio, diez trabajadores; en las oficinas municipales, centros de Servicios Sociales, juntas de distrito y dependencias administrativas, 23 empleados; y para personal oficinas Camino San Rafael, siete.

La Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios tendrá seis empleados en grúas y tres administrativo; en la empresa Más Cerca S.A.M, el Servicio de Ayuda a Domicilio dispondrá de 29 auxiliares administrativos; la Atención integral a Víctimas de Violencia de Género y dos auxiliares administrativos.

En lo que respecta a la Policía Local, la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no contempla la posibilidad del ejercicio de la huelga por este cuerpo y, por tanto, prestarán su servicio con toda normalidad, han precisado desde el Consistorio en la nota.

Por otro lado, en la televisión de Canal Málaga estarán dos operadores de cámara ENG, tres redactores, un técnico de continuidad, un realizador, un ayudante de realización/edición, un técnico general, uno de sonido, un productor y un cámara CCU; mientras que en la radio habrá un redactor, un técnico de sonido y un productor.

En cuanto al Ayuntamiento como tal, se ha determinado que en el Servicio de Extinción de Incendios y Protección Civil se mantendrán los que hayan sido establecidos para el citado día en aplicación de lo dispuesto en la Resolución de fecha 20 de diciembre de 2019, por el que se fijan los servicios mínimos a desarrollar con ocasión de la huelga del personal del Servicio de Extinción de Incendios iniciada el 14 de marzo de 2017.

En Alcaldía, será un empleado/a administrativo de administración general y uno subalterno de Administración General; y en el Área de Servicios Operativos, Régimen Interior, Playas y Fiestas será en Régimen interior un empleado/a de información al público en la Casa Consistorial y en los Servicios Operativos para atender servicios de urgencias habrá dos oficiales de oficio conductores, un oficial de oficio albañil, un oficial de oficio mecánico, tres electricistas y tres operarios.

También hay servicios mínimos en la Secretaria general del Pleno y en la Secretaria general técnica de la junta de gobierno local. En caunto al Registro General, deberá permanecer abierto y a tal efecto se designa un empleado/a para dicha dependencia, han precisado desde el Ayuntamiento en una nota.

En el Área de Economía y Hacienda habrá un empleado, en la Tesorería municipal, la tesorera o empleado/a en quien delegue y un empleado; en la Intervención General, el interventor o empleado/a en quien delegue y un trabajador; en el Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, un empleado en cada mercado municipal y un técnico superior veterinario en cada turno.

Asimismo, en el Área de Derechos Sociales, Diversidad, Igualdad y Accesibilidad, serán dos empleados por turno en el Centro Municipal de Acogida; mientras que en Medio Ambiente será un técnico superior veterinario y un operario; y en Innovación, un operador de sistemas por cada turno, un técnico de mantenimiento, tres técnicos de sistemas y un auxiliar de informática (CSU).

En el Área de Movilidad habrá un funcionario que garantice la reposición de señales de tráfico y el mantenimiento de la red semafórica de la ciudad y otro que garantice la monitorización y gestión digital de la red viaria municipal desde el Centro de Control de la Movilidad. Asimismo, en Comunicación habrá un empleado. Además, habrá un trabajador en cada una de las juntas de distrito, un empleado en el Área de Recursos Humanos y Calidad.