El Ayuntamiento de Málaga licita por 26,7 millones la obra de soterramiento de la avenida Valle-Inclán en Málaga

Representación de la Avenida Valle-Inclán tras las obras de remodelación y soterramiento. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha dado luz verde a la licitación del proyecto y la obra de soterramiento de la avenida Valle-Inclán, en Málaga, por un importe de 26.799.780,55 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de 31 meses.

El Consistorio ha informado, a través de un comunicado, que la Junta de Gobierno Local ha aprobado este martes la licitación, mediante procedimiento abierto y con pluralidad de criterios de adjudicación.

Según las previsiones municipales, la redacción del proyecto podría comenzar durante el primer trimestre de 2027, mientras que el inicio de las obras está previsto para el segundo trimestre de 2028.

Del presupuesto total, informa el Gobierno municipal, 1.449.979,30 euros corresponden a la primera fase, destinada a los trabajos de campo y redacción del proyecto, mientras que los 25.349.801,25 euros restantes se destinan a la ejecución de las obras.

El contrato contempla ocho meses para la redacción del proyecto de construcción y un mes para el visado de los colegios profesionales, además de un periodo máximo de cinco meses para la supervisión y aprobación del proyecto. La ejecución de las obras tendrá una duración prevista de 22 meses.

El Consistorio ha indicado que la actuación contempla la remodelación integral de la intersección de la avenida Valle-Inclán con Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa. El tráfico principal de la avenida, adelanta el Ayuntamiento, se canalizará mediante un paso inferior para mantener la circulación continua en sentido este-oeste y evitar las interferencias con los movimientos transversales.

El soterramiento tendrá una longitud total de 660 metros, de los que 180 corresponderán al falso túnel y el resto a las dos rampas de acceso, y contará con cuatro carriles, dos por sentido.

Además, se construirá un segundo paso inferior para el tráfico procedente del oeste por la avenida Valle-Inclán con destino al centro de Málaga a través de la calle Martínez de la Rosa. Tendrá un único carril y una longitud total de 230 metros, con 150 metros de falso túnel y 80 metros de rampa de salida.

En superficie se ejecutará una glorieta de geometría elíptica y dos carriles para ordenar las conexiones entre la avenida Valle-Inclán, Camino de Suárez, calle Martínez de la Rosa, calle Galeno y calle Alcalde José Luis Estrada.

La glorieta permitiría mantener los movimientos entre los seis ramales del nudo y canalizar las conexiones entre los barrios situados al norte y al sur de la avenida. Su isleta central, de unos 5.000 metros cuadrados, incorporará espacios ajardinados y mobiliario urbano.

APROBADO EL PLAN PARCIAL PARA URBANIZAR EL SECTOR 'ROSADO CENTRAL'

Por otro lado, el Ayuntamiento de Málaga ha informado de que la Junta de Gobierno Local también ha aprobado inicialmente el plan parcial del sector SUS-CA.9 'Rosado Central', en el entorno de la autovía del Guadalhorce, en el distrito de Teatinos, en Málaga, que permitirá desarrollar 227.026,18 metros cuadrados de suelo productivo, logístico y comercial.

El plan prevé 90.199,08 metros cuadrados para usos lucrativos, de los que 88.486,27 corresponden al uso productivo-industrial y 1.712,81 al comercial, con un techo edificable de 79.459,16 metros cuadrados. Además, contempla 9.160,90 metros cuadrados para equipamiento público, 75.047,17 para áreas libres y 52.122,12 para viario.

El documento proyecta un nuevo vial al sur, paralelo a la línea ferroviaria, que conectará el sector con la carretera A-7055, mientras que las zonas libres se dispondrán de forma perimetral para actuar como transición frente a la autovía A-357 y las vías del tren y proteger los cauces de los arroyos Liria y Rebanadilla.

Informa el Consistorio, que tras la aprobación inicial de la urbanización del sector 'Rosado Central', el documento y su Estudio Ambiental Estratégico se someterán a información pública durante 45 días hábiles. Simultáneamente se solicitarán los informes sectoriales de las administraciones competentes en materia de aguas, carreteras, ferrocarriles, aviación civil y telecomunicaciones.

Finalmente, el Ayuntamiento de Málaga, ha afirmado que una vez estudiadas las alegaciones y recibidos los informes, se completará la evaluación ambiental estratégica y se tramitará el documento para su aprobación definitiva.