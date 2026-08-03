Ayuntamiento de Málaga licita el servicio de atención a visitantes de la Casa Gerald Brenan, la Alcazaba y Gibralfaro

Archivo - Imagen de archivo de turistas paseando por la Alcazaba de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, ha sacado a licitación el servicio de atención a los visitantes en la Casa Gerald Brenan, la Alcazaba y el Castillo de Gibralfaro. El importe del contrato es de 563.458,55 euros y la duración es de dos años.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas en sede electrónica hasta el 1 de septiembre a las 13,00 horas, según han informado desde el Consistorio malagueño a través de una nota.

El contrato está dividido en dos lotes; por un lado, el servicio de gestión de visitantes y control de acceso en la Casa Gerald Brenan y, por otro lado, el de gestión de visitantes en la Alcazaba y Castillo de Gibralfaro.

Así, la Casa de Gerald Brenan, que está ubicada en el Distrito Churriana, realiza durante el año actividades de literatura, música o artes plásticas y creación de debates, donde participan pensadores y artistas de diversas nacionalidades, con el objetivo de ser un lugar de encuentro de las culturas anglosajones e hispanas.

El servicio de atención a visitantes incluye, entre otras funciones, la apertura y cierre de las diferentes salas del equipamiento municipal, el control de entradas y salidas o la recepción de visitantes. El importe del contrato es de 37.202,93 euros (Iva incluido).

En cuanto al segundo lote, el servicio de gestión de visitantes en Alcazaba y Castillo de Gibralfaro, el contrato contempla la apertura, cierre y desalojo de los visitantes del mirador de la Alcazaba, atención al público, realización de cuestionarios y hojas de evaluación a los visitantes, entre otras funciones. El importe asignado para esta parte del contrato es de 526.255,62 euros (Iva incluido).