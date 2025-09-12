Ayuntamiento de Málaga mejora la accesibilidad en Teatinos con la renovación del acerado en una avenida y en una calle

Archivo - Una señal de tráfico advirtiendo de la presencia de una obra. Recurso de obras, obras, construcción - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área Urbanismo, ha adjudicado a la constructora Delta Ingeniería, Infraestructuras y Servicios el proyecto de reurbanización de la avenida José Ribera y la acera norte de la calle Esquilo, en el distrito Teatinos, por un importe de 810.081,84 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de seis meses.

En concreto, el proyecto recoge la remodelación de los acerados antiguos de avenida José Ribera, en el tramo comprendido entre avenida Plutarco y Calle Carmen Laforet, y la acera norte de calle Esquilo, entre los números 15 y 21, para mejorar la accesibilidad de la zona. También se procederá a la sustitución de la línea de bordillos existente que se encuentren deteriorados. Igualmente, los trabajos incluyen la sustitución de la red de abastecimiento que discurre por el acerado por tuberías nuevas de fundición dúctil.

Cabe señalar que estas actuaciones se enmarcan en el lote perteneciente al distrito Teatinos del acuerdo marco para obras en la vía pública de pavimentación, renovación de infraestructuras y zonas verdes municipales.