El Ayuntamiento de Málaga modificará servicios públicos este fin de semana con motivo de la Generali Maraton

MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de los cortes de tráfico para el fin de semana con motivo de la celebración de la Generali Maratón. La salida está prevista el domingo, 14 de diciembre a las 8.30 horas, desde el Paseo del Parque. La prueba deportiva, organizada por Atres Adevertising, cuenta con la colaboración del Área de Deporte, junto a otros colaboradores y patrocinadores, y consta de dos recorridos de 42 y 21 kilómetros.

El Consistorio ha puesto en marcha una campaña de comunicación en soportes publicitarios exteriores como mupis en papel y digitales, así como en medios de comunicación e inserciones en redes sociales desde el 9 de diciembre en la que informa sobre afectaciones al tráfico y la movilidad por el desarrollo de la prueba. Esta campaña se ha realizado junto a la organización de la Generali Maratón Málaga.

También se va a informar a vecinos y establecimientos hoteleros con carteles en los espacios públicos de las barriadas y distritos en los que transcurre la Generali Maratón.

CORTES DE TRÁFICO

El próximo domingo, 14 de diciembre, entre las 8:30 y las 14:30 horas tendrá lugar la Generali Maratón Málaga, cuyo desarrollo traerá consigo la modificación en la prestación de los servicios públicos.

Parar facilitar las labores del montaje de toda la señalización del circuito, zonas de influencia de éste, el reconocimiento del itinerario por los corredores y el desarrollo de la etapa en sí, se procederá al corte y desvíos de varias calles que forman parte del circuito.

Para los trabajos de montaje de la salida/meta de la Generali Maratón Málaga se cortará el tráfico del Paseo del Parque a partir de las 20.00 horas del sábado, 13 de diciembre, hasta la conclusión de la prueba y el desmontaje el domingo, 14 de diciembre (sobre las 17.00 horas).

Así, el día de la carrera, entre las 8.15 y las 12.30 horas, el corte de tráfico afectará al Puente de Tetuán, la avenida de Andalucía, las calles Armengual de la Mota y Mármoles, el Puente de la Aurora, el pasillo Santa Isabel, la calle Manuel José García Caparrós, la avenida del Comandante Benítez, el Puente de la Misericordia, las avenidas de la Aurora y las Américas (norte), la calle Callejones de El Perchel, pasillo del Matadero, Puente del Carmen, avenida Manuel Agustín Heredia, paseo de los Curas, plaza de la Marina, Alameda Principal y paseo Antonio Machado (también los carriles auxiliares/parque de Huelin).

En la zona del Puerto y La Malagueta, el corte será desde las 8.15 a las 11.45 horas en el Paseo de la Farola, el dique de levante sur, y norte la terminal de cruceros, las calles Nazareno del Paso, Hilera, Jaboneros y Don Juan de Austria.

Por otra parte, entre las 8.45 y las 11.45 horas, el corte afectará a los paseos marítimos Ciudad de Melilla y Pablo Ruiz Picasso, calle Bolivia, Avenida Salvador Allende, las calles Doctor D. Antonio Gutiérrez Mata y Almería, las avenidas Juan Sebastián Elcano, Pintor Joaquín Sorolla, Cánovas del Castillo.

Entre las 9.15 y las 12.45, las vías afectadas son la calle Mazarredo, avenidas de Doctor Marañón y La Palmilla, el Puente Mediterráneo, las avenidas de Jorge Silvels y Luis Buñuel, el paseo de Martiricos, la avenida de Fátima y el Pasillo de Santo Domingo.

Desde las 9.30 hasta las 14.15 horas, permanecerá cerrada al tráfico las calles Pacífico, la avenida Imperio Argentina, la calle Marilyn Monroe, la avenida Alice de Larroche y la calle Miguel Mérida Nicolich.

Por último, entre las 10.15 y las 14.30 horas, los cortes afectarán a la calle Alemania, la avenida del Comandante Benítez, la calle Manuel José García Caparrós, los pasillos de Atocha y Santa Isabel, las calles Cisneros y Especerías, la plaza de la Constitución, la calle Marqués de Larios y la plaza de la Marina.

Se recomienda atender en todo momento a las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y auxiliares de la carrera. También se recomiendan como vías alternativas de circulación la MA-20 y AP-7.

AUTOBUSES DE LA EMT

Dado que el recorrido de la prueba afecta a gran número de calles de la ciudad, el servicio de determinadas líneas de los autobuses de la EMT se verá interrumpido y/o desviado desde las 20.00 horas del sábado y hasta las 17.00 horas del domingo.

El sábado 13 desde las 20.00 horas y hasta el inicio de la prueba el domingo, 14 de diciembre, las líneas que atraviesan el Parque de Málaga en su recorrido habitual en sentido este (hacia El Palo) lo harán a través de Alameda Principal, Cortina del Muelle y avenida Cervantes. Por su parte, en sentido oeste (hacia la avenida de Andalucía) circularán por el Paseo de los Curas, Muelle Heredia, calle Córdoba y Alameda Principal.

Para el día de la carrera, se han estudiado las distintas posibilidades y recorrido de cada una de las líneas afectadas, para lo cual la EMT publicará en la web (emtmalaga.es) y en la App un aviso con el desglose del recorrido de cada línea durante los cortes/desvíos que puedan ocasionarse en el servicio con motivo del paso de la prueba.

Asimismo, se recuerda a los usuarios de la EMT que a partir del inicio de la carrera y como consecuencia de la misma, los horarios y frecuencias variarán con respecto a los previstos que aparecen en la App.

ESTACIONAMIENTOS A LO LARGO DEL RECORRIDO DE LA PRUEBA

Por motivos de seguridad, se prohibirá el estacionamiento en aquellos lugares que coinciden con los puntos de avituallamiento y zonas reservadas para la organización, como por ejemplo el lateral del Hospital Noble, donde queda prohibido desde las 23.00 horas del día 12 hasta las 22.00 horas aproximadamente del día 14 de diciembre: o el Paseo marítimo Ciudad de Melilla, donde queda prohibido desde las 23 horas del día 13 hasta las 12 horas aproximadamente del día 14 de diciembre.

Tampoco se podrá aparcar en la Avenida Jaboneros y calle Juan de Austria desde las 23 horas del día 13 diciembre hasta las 15 horas aproximadamente del día 14 de diciembre; ni en la avenida Cervantes a partir de las 15 horas del día 13 de diciembre para la circulación en sentido este de los autobuses de la EMT.

La última área donde queda prohíbido aparcar es la Alameda de Colón, calle Alemania, Paseo de los Curas y Calle Pacífico desde las 23 horas del día 13 diciembre hasta las 15 horas aproximadamente del día 14 de diciembre para el montaje de las zonas de avituallamientos.

ZONAS PEATONALES

Respecto a las calles del Centro Histórico que forman parte del recorrido de la prueba, en éstas tendrán preferencia los corredores sobre los demás usuarios de la vía, por lo que quedará prohibido el paso peatonal por seguridad de los corredores y de los demás usuarios en el recorrido que se encuentre vallado.

En el caso de las calles que no se encuentren valladas y sean paso de la carrera, se recomienda evitar el paso transversal y atender a las indicaciones de Policía Local, Protección Civil o de los auxiliares de la prueba. Las principales calles afectadas en este caso son Especerías, Cisneros, Plaza de la Constitución y Larios.

APARCAMIENTOS MUNICIPALES

Por último, los aparcamientos municipales que se verán afectados por el desarrollo de la prueba, entre las 8.30 y las 15.00 horas, son el de La Marina (entradas y salidas de Alameda Principal y Manuel Agustín Heredia), Camas (entrada y salida del Pasillo Santa Isabel), Andalucía (entradas y salidas de la avenida Andalucía y calle Hilera), El Palo (entrada por Juan Sebastián Elcano) y Pío Baroja que tendrá cortados los accesos por Salvador Allende y Juan Sebastián Elcano.