El Ayuntamiento de Málaga muestra en Transfiere 2026 iniciativas innovadoras y proyectos estratégicos de la ciudad

El Ayuntamiento muestra en Transfiere 2026 iniciativas innovadoras y proyectos estratégicos de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga participa un año más en una nueva edición del foro Transfiere con un expositor que refuerza su posicionamiento como referente en innovación, transferencia de conocimiento y colaboración público-privada, en el que muestra iniciativas y proyectos estratégicos de la ciudad en este ámbito.

Transfiere 2026, Foro de Tecnología, Ciencia e Innovación, se celebra los días 24, 25 y 26 de febrero en Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga), organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El Consistorio malagueño está presente en la zona expositiva de Transfiere 2026 con un estand de 138 metros cuadrados en el Pabellón 1, organizado en varias zonas destacadas, como un punto genérico de información institucional situado en el pasillo principal, que ofrece atención directa sobre proyectos estratégicos municipales, captación de inversión y políticas públicas de innovación.

El expositor también tiene un espacio propio para Limasam y Emasa como 'silver partners', desde el que muestran iniciativas vinculadas a la modernización de los servicios urbanos, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética y gestión inteligente de recursos; y un ámbito para el Polo Nacional de Contenidos Digitales y zona de startups, con el que se da visibilidad al ecosistema emprendedor malagueño. También dispone de una zona de trabajo y para reuniones.

En concreto, Limasam muestra la instalación de tratamiento de biorresiduos en el Centro Ambiental Los Ruices de Málaga. Cabe recordar que se ha implementado un proceso de modernización de la gestión de los residuos de la ciudad de Málaga mediante la automatización de la planta de tratamiento mecánico-biológico y la construcción de esta nueva planta de tratamiento de biorresiduos que se expone en Transfiere.

Con estos proyectos, que mejoran el tratamiento de los residuos procedentes del contenedor marrón (biorresiduos orgánicos) y del gris (fracción resto), se avanza hacia la economía circular. Ambos han supuesto una inversión de 16.772.200 euros y están cofinanciados por la Unión Europea -Next Generation-, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, subvención tramitada a través de la Junta de Andalucía.

Por su parte, Emasa también aprovecha su presencia en las jornadas para difundir las acciones que está desarrollando para ser más eficiente y sostenible en los procesos de tratamiento del agua que abastece a la ciudad.

En este sentido, destaca el control activo de presiones que se ha extendido a la mayor parte de la red en el marco de las actuaciones llevadas a cabo para reducir el consumo y minimizar las pérdidas de agua durante la sequía.

Se trata de un sistema automático que se maneja de manera remota que permite ajustar la presión a las necesidades, consiguiendo un ahorro medio del 7% del agua suministrada, alcanzando hasta el 25% en algunos de los sectores ya regulados. Además, una reducción de la presión reduce las fugas y las averías en la red.

En el marco de esta edición, el Polo Nacional de Contenidos Digitales cuenta con un espacio propio dentro del expositor del Ayuntamiento de Málaga en Fycma, desde el que da visibilidad al potencial innovador de su ecosistema en Tabacalera.

Además de su punto de información, el Polo está acompañado por cinco proyectos alojados en sus instalaciones que representan distintas verticales estratégicas de la economía digital: Cibernos, con desarrollos de gemelos digitales aplicados al territorio; Made in Verse, especializada en soluciones XR para entornos de ingeniería, formación y creatividad; Nexthealth, plataforma que conecta 'startups' disruptivas y corporaciones en el ámbito de la salud digital e inteligencia artificial; OWO, referente internacional en tecnología háptica aplicada a videojuegos, seguridad y entornos virtuales; y mSurgery, sistema de cirugía colaborativa que integra realidad aumentada y comunicación en tiempo real para eliminar las barreras físicas del quirófano.

Con esta presencia, el Polo refuerza su papel como hub de referencia en innovación digital, transferencia tecnológica y conexión entre talento emprendedor, industria y sector público. Asimismo, el expositor se compone de elementos audiovisuales (pantallas y elementos gráficos) para dar difusión a iniciativas municipales innovadoras; instalaciones de última generación en transporte público, turismo sostenible, plantas fotovoltaicas, y equipamientos como la IAT de Metaverso, entre muchos otros.

El Ayuntamiento de Málaga participa también, a través de representantes de las distintas áreas municipales, en diversos foros de Transfiere, en los que se abordan aspectos como los retos y oportunidades para innovar en colaboración a través de la Inteligencia Artificial y los proyectos destinados al fomento de actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI), entre otros. Y se han dado a conocer proyectos como 'Málaga cardioprotegida', Centesimal y propuestas tecnológicas orientadas a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, entre otras.

Además, como miembro de la red GINI, interviene en el III Global Innopolis Forum, un espacio de diálogo estratégico en el que Málaga comparte escenario con ciudades innovadoras de referencia internacional como Daejeon (República de Corea), Dortmund (Alemania), Montgomery y Seattle (Estados Unidos) y Quebec (Canadá).