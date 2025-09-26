El Ayuntamiento de Málaga participará en un proyecto europeo para reducir el consumo energético de los edificios

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este viernes la participación del Consistorio, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental y en coordinación con el Área de Fondos Europeos, como socio demostrador en el proyecto europeo SABER (Smart Approaches for Building Environments Resilience), que lidera el Centro de Estudios de Materiales y Control a través del Programa Life para avanzar en nuevos enfoques inteligentes para la evaluación y certificación energética de edificios apoyándose en servicios basados en datos y en el uso de gemelos digitales y auditorías, con el objetivo de reducir el consumo energético de los edificios.

Junto a otros municipios de Grecia, Italia y Rumanía, el Ayuntamiento de Málaga aportará su experiencia en materia de gestión energética municipal, rehabilitación de edificios públicos y aplicación de herramientas digitales para la certificación energética, consolidando su compromiso con la transición hacia una ciudad climáticamente neutra.

El proyecto tiene una duración de tres años (desde enero de 2026 hasta diciembre de 2028) y, en lo que respecta al Consistorio, un presupuesto de 80.811,75 euros, cofinanciados al 95% con fondos Life.

De otra parte, durante la sesión, también se ha dado cuenta a la Junta de Gobierno Local del nuevo catálogo de publicidad activa del Ayuntamiento y de las entidades que integran el 'holding' municipal.

Este documento, impulsado por las áreas de Alcaldía y de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno y que sustituye al vigente desde 2017, regula el contenido, funciones, áreas municipales y demás órganos encargados de mantener actualizada la información, tal y como contempla la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga aprobó un Catálogo de publicidad activa en el año 2017.

De esta forma, se establecen las obligaciones en materia de transparencia activa que serán asumidas por las distintas áreas municipales y publicadas en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento https://www.malaga.eu/gobierno-abierto/transparencia-ayuntam... en los siguientes apartados: información institucional y organizativa; información sobre órganos superiores, directivos y personas que ejerzan la máxima responsabilidad de las entidades; información sobre planificación y evaluación; información de relevancia jurídica; información sobre procedimientos, cartas de servicios, participación ciudadana y servicios; información sobre contratos, convenios y subvenciones; e información económica, financiera y presupuestaria.

Además, en aras de una mayor transparencia en la actividad del sector público municipal, se fomentará la inclusión de cualquier otra información pública que se considera de interés para la ciudadanía. En este sentido, se incluirá aquella información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia y especialmente en materia de vivienda, urbanismo y servicios locales de interés general.

La información tendrá que publicarse y actualizarse, con carácter general, trimestralmente, salvo que la normativa específica establezca otro plazo atendiendo a las peculiaridades propias de la información de que se trate y, en todo caso, cuando existan modificaciones.

OTROS ASUNTOS

La junta de gobierno local también ha aprobado iniciar el procedimiento de revocación de licencias otorgadas para el uso de los puestos de venta mayorista de titularidad de la sociedad Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga SME Sociedad Anónima (Mercamálaga), dada la naturaleza patrimonial de los bienes que pertenecen a la sociedad mercantil estatal.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Málaga dejó de ostentar la presidencia del consejo de administración de los Mercados Centrales de Abastecimiento de Málaga (Mercamálaga), tras el acuerdo adoptado por la Junta General de Accionistas. Así, la empresa pública estatal de Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa) pasó a ocupar la presidencia como accionista mayoritario, mientras que el Ayuntamiento continúa formando parte del consejo de administración de la entidad como socio minoritario.

Por último, la junta de gobierno local ha denegado la autorización solicitada por Studios Barrington Green, S.L.U para la constitución de la segunda hipoteca sobre la concesión demanial otorgada a esa entidad en mayo de 2021 sobre una parcela de dominio público municipal ubicada en calle Píndaro, 16 para la construcción de una Residencia de Estudiantes.

Según han señalado, el motivo por el cual se deniega la autorización para constituir dicha hipoteca es porque, tras el análisis de la documentación aportada por la mercantil, no se acredita que esta segunda hipoteca se destine a financiar la inversión necesaria para la ejecución de la residencia, condicionante establecido en la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas.