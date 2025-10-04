El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado del distrito Teatinos-Universidad, Borja Vivas, en una visita a la nueva posta de petanca en el distrito Teatinos-Universidad - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga pone en servicio una nueva pista de petanca en el distrito Teatinos-Universidad. El nuevo equipamiento está ubicado entre las avenidas Plutarco y Jenofonte y cuenta con un presupuesto total de 48.314,37 euros.

La instalación deportiva es una de las más demandadas por los vecinos de la zona. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto al concejal delegado del distrito Teatinos-Universidad, Borja Vivas, ha visitado esta semana las pistas en el marco de una visita a distintos espacios y colectivos de la zona.

La pista de petanca cuenta con unas medidas de 15 por cuatro metros, que son las reglamentarias para acoger la celebración de campeonatos, y en la ejecución de los trabajos se ha tenido en cuenta los materiales y equipamiento necesarios para adecuar la pista a las competiciones, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado. La zona de juego queda separada del resto de la zona verde por un encintado con bordillo prefabricado y pavimento con hormigón.

Otra de las actuaciones que el Ayuntamiento, a través de Emasa, ha llevado a cabo en el distrito es la recuperación de la fuente ornamental de Carril del Capitán.

La rehabilitación ha consistido en dotarla de agua potable, la instalación de 21 focos RGBW y nuevas bombas y la reforma del cuadro eléctrico para dar cobertura tanto a las bombas y los focos. El presupuesto de esta actuación asciende a 14.606,55 euros --sin contar con mano de obra--. Con esta intervención, la fuente contará con iluminación nocturna.