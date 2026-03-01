El Ayuntamiento de Málaga posibilitó más de 1.100 contrataciones de personas demandantes de empleo en 2025

Archivo - Imagen de archivo de trabajadores de obra. - PERAWIT BOONCHU/UGT-A - Archivo

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), ha posibilitado un total de 1.146 contrataciones de personas demandantes en el año 2025 mediante su agencia municipal de colocación y el conjunto de programas de la unidad de empleo, lo que supone más de tres contratos al día y un incremento del 14% con respecto al ejercicio anterior.

Igualmente, el IMFE incorporó 211 nuevas empresas de distintos sectores productivos que, junto con las ya registradas en años anteriores, contribuyeron a que se gestionaran 1.280 ofertas de empleo que supusieron un total de 2.640 puestos de trabajo, todos ellos publicados en la plataforma www.malagaempleo.com, según ha recogido el Consistorio.

Asimismo, como resultado de los más de mil procesos de selección tramitados, el equipo técnico de la agencia de colocación remitió 9.352 candidaturas previamente evaluadas y ajustadas a los perfiles requeridos por las empresas. Esta labor de filtrado y acompañamiento permitió formalizar 1.146 contrataciones a lo largo del año.

De forma paralela, en el marco de la unidad de empleo, y en colaboración con el Servicio Andaluz de Empleo, el IMFE ha desarrollado durante 2025 los Proyectos Integrales para la Inserción Laboral (Programa T-Acompañamos), dirigidos tanto a colectivos vulnerables como a jóvenes de entre 18 y 29 años.

En el programa destinado a colectivos vulnerables, se atendió a 1.187 personas, de las cuales 435 participaron activamente y 200 completaron los itinerarios de orientación y formación. Se lograron 108 inserciones laborales y se firmaron 169 contratos, 24 de ellos promovidos directamente por la Agencia Municipal de Colocación.

Por su parte, el programa dirigido a jóvenes, iniciado en febrero de 2025, atendió hasta diciembre a 448 personas, de las que 319 se incorporaron al itinerario 2/2 completo. Se organizaron 143 sesiones grupales de orientación y 199 jóvenes completaron acciones formativas de 50 horas.

Hasta final de año se formalizaron 60 contratos, 8 de ellos promovidos por la Agencia Municipal de Colocación, continuando las actuaciones de inserción hasta junio de 2026.

Paralelamente, durante 2025 se continuó trabajando en la mejora y adaptación de la nueva aplicación de gestión de la agencia de colocación para dotar al servicio de una plataforma más accesible e integrada con el resto de áreas del IMFE, como formación y emprendimiento.

Según ha indicado el Ayuntamiento, estos datos reflejan la labor de intermediación desarrollada por el equipo técnico, centrada en optimizar los procesos de selección, mejorar la experiencia de empresas y candidatos y adaptar las herramientas tecnológicas a las necesidades reales del mercado laboral malagueño.

Asimismo, refuerzan el papel del IMFE como instrumento de conexión entre el tejido empresarial y las personas demandantes de empleo. Además de la labor de la agencia de colocación, el IMFE también ofrece otros servicios como formación continua para mejorar la empleabilidad y capacitación digital, asesoramiento integral para el emprendimiento y autoempleo, tramitación de subvenciones para el fomento de empleo estable y diversos programas para difundir la cultura emprendedora, entre otros.