Ayuntamiento de Málaga, premio Iberoamericano a la mejor práctica en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2026

El concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, recoge el ‘Premio Iberoamericano a la mejor práctica en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2026’, que ha recibido el Ayuntamiento de Málaga - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de Gestrisam y la Fundación Ciedes, ha recibido este pasado miércoles el 'Premio Iberoamericano a la mejor práctica en materia de Objetivos de Desarrollo Sostenible 2026', dentro de las distinciones coordinadas por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad (Fundibeq) y que convoca anualmente la Secretaría General Iberoamericana (Segib).

La candidatura malagueña, basada en la consolidación, evaluación y transferencia del Modelo ODS en Málaga, ha obtenido el Sello de Oro, es decir, ha sumado la mayor puntuación entre las candidaturas presentadas.

El concejal delegado de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carlos Conde, recogió el galardón en nombre del Ayuntamiento de Málaga. El acto de entrega, que ha estado presidido por el rey Felipe VI, ha tenido lugar esta tarde en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se ha celebrado esta semana en Madrid.

Con el título Málaga, un proyecto global de Acción Local en ODS describe este procedimiento, y la alineación con la Agenda 2030 de la planificación, gestión y seguimiento de las políticas municipales.

Este reconocimiento también se apoya en el desarrollo por parte de la ciudad de una planificación estratégica participativa desde 1992, como espacio de concertación, que reúne al propio Consistorio, administraciones, universidad, agentes económicos y sociales, empresas públicas y privadas, puerto, sindicatos y entidades de la sociedad civil.

Posteriormente, en 2018, se unificó este proceso de planificación estratégica con la Agenda 2030 y se inició la implantación del modelo ODS Málaga. Dos años después, el Ayuntamiento se adhirió a la Red de Entidades Locales para la Agenda 2030. En 2023, tras la evaluación del III Plan Estratégico, se redefinió el nuevo Plan Estratégico 2030 con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 5 líneas estratégicas de acción y 82 proyectos urbanos y metropolitanos.

Así, aunque los antecedentes se remontan a más de tres décadas, es este Plan Estratégico el que determina principalmente el punto de partida de la configuración y los resultados del proyecto presentado al premio.

Por último, en la memoria presentada al premio se describen cuatro impactos principales: institucional; técnico y de transparencia; social y territorial; y, por último, difusión y apropiación social.