El Ayuntamiento de Málaga presenta las muestras con temática navideña 'Tesoros de infancia' y 'Milagro de luz'

Ayuntamiento de Málaga presenta las muestras con temática navideña 'Tesoros de infancia' y 'Milagro de luz'. - AYUNTAMIENTO MÁLAGA

MÁLAGA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Cultura y Patrimonio Históricos, ha presentado dos exposiciones con temática navideña en las salas Mingorance del Archivo Municipal. Se trata de 'Milagro de luz' y 'Tesoros de infancia. Historia del juguete español (1870-1970). Colección Quiroga-Monte', que podrán visitarse hasta el 5 de enero.

Así, en la sala Mingorance 1, a partir del miércoles 3 de diciembre, los visitantes podrán ver la exposición sobre la representación de la Natividad y la Epifanía en el arte de la vidriera; mientras que en la Sala 2 se disfrutará desde este lunes de una selección de juguetes históricos de la colección Quiroga-Monte, que se verá por primera vez en Málaga.

La concejala delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda; junto a los comisarios y coleccionistas de 'Tesoros de Infancia', José Antonio Quiroga y Covadonga Montes; el comisario de 'Milagro de Luz', José Miguel Capellán Mansilla y el secretario de la Fundación Educa, Jorge Peláez García, ha presentado las dos exposiciones.

La muestra 'Milagro de luz', comisariada por Miguel Capellán Mansilla, reúne una selección de reproducciones impresas en textil en alta calidad y retroiluminadas de las vidrieras artísticas más famosas del mundo, con representaciones de la Natividad y la Epifanía.

En total, se podrán ver 25 reproducciones de diferentes tamaños y formatos. Las piezas que pertenecen a la Fundación Educa presentan unos diseños de carácter didáctico y educativo que transmiten visualmente escenas del Nacimiento y Epifanía y también son un recordatorio visual de los valores esenciales de la Navidad.

Las recreaciones de estas vidrieras se corresponden con algunas que se pueden ver actualmente en templos y edificios religiosos, asistenciales y de culto de todo el mundo. Así, están representados detalles de vidrieras de las catedrales de León, Málaga, Sevilla, Granada, Segovia, Burgos, Lemans o Nuestra Señora de Estrasburgo; de las basílicas de Montserrat y de Nuestra Señora del Pino Teror o Sagrado Corazón; del Monasterio de San Jerónimo de Granada o del Hospital Niño Jesús de Madrid, entre otros.

Según recoge el comisario en el texto realizado sobre la exposición, "la necesidad de unión a lo sagrado ha sido una constante desde las primeras creaciones artísticas. La luz ha sido un elemento fundamental para narrar lo divino, para acercarse a Dios. En ninguna manifestación artística esto es más palpable que en los vitrales, donde la luz natural se transforma en un torrente de color, vida, y simbolismo".

La exposición guía al visitante por un trayecto contemplativo a través de la representación del Nacimiento de Cristo en el arte de la vidriera, una técnica que alcanza su máximo esplendor en la arquitectura gótica y perdura a lo largo de los siglos.

La Natividad, el momento de la Encarnación en el que el Verbo se hace carne y habita entre los seres humanos, es un pilar fundamental de la fe cristiana y, por ende, uno de los temas iconográficos más recurrentes y queridos en la historia del arte. Desde las escenas del pesebre, con María y José adorando al niño, hasta la visita de los Reyes Magos y el anuncio a los pastores, cada vidriera capta un instante de este relato evangélico con una riqueza cromática y un detalle técnico asombroso.

Por su parte, la sala 2 Mingorance y el hall del Archivo Municipal acoge la exposición 'Tesoros de infancia. Historia del juguete español (1870-1970). Colección Quiroga-Monte', comisariada por José Antonio Quiroga de Paz y Covadonga Monte Bros.

La exposición organizada por el Ayuntamiento, a través del Área de Cultura y Patrimonio Histórico, invita al público a un viaje por una parte de la historia española a través de una amplia variedad de juguetes y otros objetos lúdicos infantiles.

La colección Quiroga-Monte a la que pertenecen las piezas seleccionadas, ha realizado más de un centenar de exposiciones en diversas ciudades españolas, contribuyendo a ampliar los conocimientos sobre la historia del juego y el juguete en España, desde el siglo XIX hasta la actualidad. Esta es la primera vez que se presenta en Málaga.

Centrados en el juguete de fabricación española, la muestra no solo pretende destacar el ingenio y la destreza de los artesanos que crearon estas piezas, sino también dar a conocer la evolución de las técnicas de fabricación y los distintos materiales empleados a lo largo del tiempo. Cada pieza exhibida cuenta una historia que entrelaza arte, cultura e infancia.

La muestra ofrece la oportunidad de redescubrir cómo estos juguetes, además de entretener a niños y niñas, reflejaban los cambios culturales, técnicos y económicos de la sociedad española, consolidando la relevancia de la industria juguetera en el patrimonio histórico del país.

La exposición presenta una cuidada selección de cerca de 100 juguetes, entre los más de 1.500 objetos infantiles que integran la colección Quiroga-Monte, fabricados durante el desarrollo industrial y comercial de la producción juguetera, iniciada en el último tercio del siglo XIX. Incluye algunos de los juguetes más representativos elaborados en España en diferentes décadas: Meccano, Juegos Reunidos Geyper, Citroën Tiburón Payá, Scalextric, Madelman, entre otras piezas.

Todos las piezas expuestas --originales y de fabricación española-- están estrechamente vinculadas a los cambios socioeconómicos, técnicos, culturales y políticos de las distintas etapas históricas. Constituyen un fiel reflejo de los comportamientos, costumbres, modas, acontecimientos e inventos ocurridos entre 1870 y 1970.

Entre los ejemplos más destacados se encuentra la reproducción de la locomotora conocida como Santa Fe, lanzada al mercado en 1946. Este juguete, inspirado en la máquina real de Renfe --una de las más potentes de Europa en 1942--, evidencia la relación entre los objetos lúdicos elaborados y los avances tecnológicos de la época.

La exposición rinde un homenaje a Málaga, incorporando un apartado inédito formado por un conjunto de objetos infantiles que evocan la historia y los sueños de los niños malagueños que crecieron entre sus calles y plazas.

El cartel expositivo está representado por el autobús La General Imperial. Entre sus rótulos publicitarios se leen nombres estrechamente vinculados a la ciudad, como Vinos de Málaga, Coñac Príncipe, Cervezas Victoria, junto al enigmático establecimiento Ana Sedeño Equipos de Novia y la inscripción A. Lapeira L.E. Fca. de Envases, que remite a la productora litográfica del mismo apellido, responsable del diseño litográfico de este juguete. Sus miembros establecieron en 1752 una industria local, convirtiéndose más tarde en proveedores de referencia de los jugueteros españoles.

También se puede ver una recreación de un zepelín que sobrevoló la ciudad el 12 de octubre de 1928, cuando el globo dirigible surcó el cielo malagueño por primera vez y dejaba un hilo de asombro en quienes alzaban la vista hacia lo inesperado.

Se exhibe, además, un catálogo de juguetes original, de las navidades de 1929, procedente de los 'Almacenes de La Llave', regentados por la familia Temboury, comerciantes afincados en Málaga desde 1867.

Entre otros juguetes históricos que guardan vinculación con la ciudad, están la Mariquita Pérez inspirada en Pepa Flores, o la variante española del Monopoly, El Palé, diseñado y patentado en 1941 por el malagueño Paco Leyva, además de otros juguetes que ensalzan la identidad andaluza de diferentes formas.