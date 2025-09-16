El Ayuntamiento de Málaga presenta los Programas Educativos Municipales 2025-26 con 142 actividades y talleres

La concejala de Educación, María Paz Flores, acompañada por el delegado provincial de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha presentado los Programas Educativos Municipales. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga oferta a los centros docentes de la ciudad una nueva batería de programas educativos con 142 actividades y talleres gratuitos para el curso 2025/2026 que acaba de comenzar. La concejala delegada de Educación, María Paz Flores, acompañada por el delegado provincial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Miguel Briones, ha presentado este martes la edición de este año de los Programas Educativos Municipales.

A lo largo del presente curso se desarrollarán un total de 142 actividades diferentes, enmarcadas en 19 Programas Educativos organizados por el Área de Educación junto con distintas áreas municipales, organismos y entidades colaboradoras.

Los centros educativos han podido solicitar las actividades desde el día 9 de septiembre a través de la web del Área de Educación, plazo que finaliza este próximo miércoles, día 17. Esta amplia propuesta está abierta a toda la comunidad educativa, a todas las etapas de la educación no universitaria y también al alumnado de los 19 centros de educación permanente.

El Área de Educación ofrece de manera directa 98 actividades incluidas en seis programas, mientras que otras áreas municipales suman 33 actividades y las entidades colaboradoras aportan once más. Entre las principales novedades de este curso destaca el fomento de la lectura como eje central, con talleres y espectáculos de narración oral para despertar la curiosidad y el amor por los libros en escolares y adultos.

Además del Área de Educación, participan ocho áreas o departamentos municipales: Cultura; Deporte; Igualdad de Oportunidades; Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno; Sostenibilidad Medioambiental; Seguridad (Policía Local, Protección Civil y Bomberos); Canal Málaga y la Junta de Distrito Palma - Palmilla.

También colaboran entidades y organismos como EMT, IMFE, Promálaga, Parque del Oeste, Gestrisam, Emasa, Polo Digital de Málaga, Ieamed, Expaumi, Cifal-Unitar, Avoi, Bancosol, 42 Málaga Fundación Telefónica, Fundación Margarita Salas, Sanfi-Fundación Uceif Banco de Santander, Museo Unicaja de Artes y Costumbres Populares y el Centro de Ciberseguridad de Andalucía, a los que este año se suman el Archivo Histórico Provincial, el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de Telecomunicación de la Universidad de Málaga (UMA).

En el ámbito patrimonial y cultural, los programas cuentan con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales para las visitas escolares al Teatro Romano, del Área de Cultura (Alcazaba, Castillo de Gibralfaro, Archivo Municipal, Mucac y conciertos de la Banda Municipal de Música), del Obispado para las visitas a la Catedral, del Teatro Cervantes, la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), el Conservatorio Superior de Danza, los museos de la Casa Natal Picasso, la Fundación Unicaja y AENA, entre otros.

Los Programas Educativos del Área de Educación incluyen seis propuestas: 'Málaga para los escolares', con 34 actividades para conocer mejor la ciudad, con la novedad este año de las visitas al Archivo Histórico Provincial; 'Educar para la convivencia': 17 actividades entre las que destaca los cursos de resolución de conflictos y mediación, así como talleres frente al acoso escolar. Como novedad, incorpora charlas sobre prevención de la violencia de género en jóvenes, en colaboración con la Policía Local; y 'Programa de Teatro', muestra de teatro escolar que incorpora nuevas representaciones tanto en centros como en La Caja Blanca.

Y también el 'Programa de Música y Danza', con una docena de actividades y celebra la 24 edición del festival 'Con la Música a otra parte'. Y en la que destacan los conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Málaga en el auditorio Edgar Neville, los conciertos de la Banda Municipal de Música, la 14 Muestra Didáctica de Danza, los nuevos conciertos de Navidad para escolares y los talleres musicales 'Quien canta su mal espanta', 'Raíces flamencas' y 'Música por el mundo'.

Los 'Talleres Educativos (In)Formativos', con 23 propuestas para reforzar la orientación laboral y el ámbito tecnológico. Como novedad, la charla 'Tu primer empleo', de la Agencia Municipal de Colocación del IMFE, y un taller de orientación laboral con IA de 42 Málaga Fundación Telefónica. Se amplían los talleres 'Finanzas para mortales' con propuestas como 'Financieros del futuro', 'Cuentas y tarjetas bancarias', 'Cajeros automáticos y banca on line', '¿Empleado o autoempleado?' y 'Nóminas y facturas'. Las visitas al Polo Nacional de Contenidos Digitales añaden un 'showroom' de sostenibilidad con participación de empresas tecnológicas.

Y, por último, el programa 'Leer es divertido', que ofrece nueve talleres para fomentar la lectura. Como novedad, se incluyen tres espectáculos de narración oral 'Letras que ríen', a cargo de la escritora y actriz Isabela Méndez, y el taller para adultos 'Érase una vez/érase una voz'.

Asimismo, los 19 centros de educación permanente y el Instituto Provincial de Educación Permanente (IPEP) disponen de una oferta específica de 25 actividades, incluyendo el tradicional Concurso de Relatos Cortos, que alcanza su 28 edición.

En cuanto a los programas educativos de otras áreas y entidades, entre su variada oferta destacan 'Conoce tu biblioteca' (Cultura); Pequesendas, Objetivo 0 víctimas, Pádel-silla, Deporte en acción y la nueva Plataforma 090 (Deporte); 'Vivir en Igualdad', con talleres y nuevas jornadas formativas para profesorado (Igualdad de Oportunidades).

Y también Patrullas mediadoras y Vive y Convive (Participación Ciudadana); Teatro de guiñol, educación vial, normativa de Vehículos de Movilidad Personal y seguridad en la conducción (Policía Local); Visitas a los Bomberos, talleres de autoprotección y nuevos talleres de reanimación cardio-pulmonar y desfibriladores (Seguridad); o Pasaporte Verde, Cambio mi modelo de consumo, Cuidando mi barrio, Actuando por el clima, El hábitat del camaleón, Ecoresiduos, Huerto escolar, #Generaciónrestauración y el nuevo taller Biodiversidad en la ciudad (Sostenibilidad Ambiental).

Emasa propone 'La gota perita y el ciclo del agua'; Canal Málaga trae 'Reporteros del patio'; Expaumi presenta 'Málaga cardioprotegida, segura y solidaria', con un nuevo taller de soporte vital básico y uso de DEA; Cifal-Unitar, formación sobre los ODS; el Colegio de Veterinarios, charlas sobre tenencia responsable de animales; y la ETSI de Telecomunicaciones de la UMA, 'Tecnología para un mundo mejor'.

En cuanto a la imagen del programa, el tema elegido para el calendario escolar y la publicación de este curso está dedicado a la lectura como símbolo del amor por los libros.

El escenario protagonista es el Teatro Romano, transformado en una "biblioteca al aire libre", e incorpora una referencia al escritor y poeta malagueño Rafael Pérez Estrada, en el 25 aniversario de su fallecimiento, con su icónica 'Ave Quiromántica' acompañando a los niños y niñas lectores. La autora de la ilustración es la artista, diseñadora e ilustradora Natalia Resnik.