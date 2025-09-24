El Ayuntamiento de Málaga refuerza los autobuses urbanos por la celebración en la ciudad de la San Diego Comic-Con

Archivo - Málaga reforzará los autobuses urbanos con motivo de la celebración de la San Diego Comic-Con - SAN DIEGO COMIC CON - Archivo

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la EMT, ha anunciado que reforzará el servicio de transporte público urbano con motivo de la celebración en la ciudad de la San Diego Comic-Con, que tendrá lugar desde este jueves hasta el domingo 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma).

Para ello, en el marco de un acuerdo de colaboración con la organización del evento, la EMT va a poner en marcha una línea especial a modo de lanzadera desde el centro de la ciudad, según ha informado el Gobierno local este miércoles en un comunicado.

La salida de esta lanzadera estará situada entre la calle Larios y Puerta del Mar. La línea transitará por la avenida de Andalucía hasta la glorieta de Albert Camus de la avenida de la Aurora, Callejones del Perchel y hará parada en Paseo de los Tilos, frente a la estación de autobuses, para recoger a recién llegados de las estaciones de autobus o tren.

Desde allí, continuará directo hasta Fycma por Camino de San Rafael para terminar en la parada cercana al Recinto Ferial. Para el regreso al centro, la línea especial realizará el camino inverso, con cabecera en la misma parada del Recinto Ferial y paradas en estación de autobuses en Paseo de los Tilos, con finalización en la Alameda Principal.

Esta línea especial tiene previsto recoger a pasajeros en todas las paradas del recorrido, siempre que estos lo indiquen de forma oportuna, con una frecuencia prevista en menos de diez minutos. Asimismo, estará activa desde las 07.30 hasta las 22.30, con una oferta total de más de 15.000 plazas disponibles.

Estos autobuses especiales serán articulados y contarán con identificación visible del evento para que los usuarios puedan localizarlos con facilidad, en concreto el número de línea será la 64 y los identificadores: "CC Comic-Con" en la dirección de ida y "CC CITY CENTER", en la de vuelta.

OTRAS LÍNEAS

Pero esto no es todo, para ir al recinto en el que se celebrará la esperada San Diego Comic-Con de Málaga, los asistentes también podrán utilizar las cuatro líneas que de regularmente tienen en su recorrido paradas en el Palacio de Ferias o su entorno.

Estas son las Líneas 4, que conecta el centro de la ciudad con la Ciudad de la Justicia ubicada en Teatinos y tiene varias paradas junto al Fycma, con una frecuencia de diez minutos aproximadamente. También está la Línea 19, que un el centro con el barrio de Campanillas), que para cerca del recinto, con una frecuencia de unos 20 minutos.

Por otro lado, la Línea 20, que conecta Ciudad Jardín con Los Prados, previo paso por el centro, también tiene parada junto a Fycma, con una frecuencias de entre diez y 15 minutos. Y la 22, que se dirige de Teatinos al Fycma, con una frecuencia de 15 minutos.

MEDIOS DE PAGO Y MÁS INFORMACIÓN

En lo relativo a los medios de pago, tanto para los servicios lanzadera especiales, como para las líneas regulares, el Consistorio malagueño ha precisado que los asistentes podrán abonar su billete con los títulos habituales en la tarjeta-bus (multiviaje o mensual), la tarjeta del Consorcio de Transportes de Málaga o el billete sencillo, en metálico, con tarjeta bancaria o QR.

Por otro lado, y con motivo de este evento, las zonas habituales de aparcamiento junto a Fycma no estarán disponibles, pero se habilitarán tres áreas de estacionamiento cercanas: dos zonas en avenida de las Malagueñas, a pocos minutos a pie del recinto, y una zona adicional junto a El Corte Inglés Bahía Málaga, en Calle Hamlet, 5.

A consecuencia de la instalación de una zona de aparcamiento en la avenida de las Malagueñas, el domingo no tendrá lugar el mercadillo ambulante del Cortijo de Torres.

De igual modo, el Ayuntamiento local ha anunciado que, durante los días en los que tiene lugar esta convención, la Policía Local reforzará sus servicios tanto en el entorno del Palacio de Ferias, como en otros puntos de gran afluencia de personas como el aeropuerto y el centro.