El Ayuntamiento de Málaga refuerza la promoción de los mercados municipales con motivo de la Navidad

La concejala delegada Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez, ha entregado este viernes los premios de la campaña especial 'Una Navidad Merka-Digital' - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Comercio, Gestión de la Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, refuerza la promoción de los mercados municipales con motivo de la Navidad. Así, el Consistorio ha puesto en marcha campañas especiales, que incluye sorteos entre los clientes, además de llevar a cabo diversas acciones de dinamización y la tradicional decoración navideña en los mercados. Estas actuaciones se suman a las ayudas municipales directas para reforzar el comercio local.

Entre las actuaciones llevadas a cabo, la concejala delegada Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial, Elisa Pérez, ha entregado este viernes los premios de la campaña especial 'Una Navidad Merka-Digital', que ha consistido en un sorteo de cuatro tabletas de última generación por compras en los mercados municipales.

La campaña se ha desarrollado entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre en los mercados de Bailén, El Palo, El Carmen y Huelin. Además, durante la realización de la actividad, los mercados han contado con un equipo dinamizador que ha informado de la campaña.

Además, a través de la plataforma 'Yo Compro en Málaga', gestionada por el Ayuntamiento, se llevará a cabo un sorteo de una cesta de Navidad el 19 de diciembre por compras que se hayan hecho a través de la Yocomoproenmalaga.com o la app. Igualmente, el Área de Comercio también colabora en la celebración del 'Aguinaldo' en los comercios del barrio de Lagunillas.

Los mercados municipales de Carranque, Ciudad Jardín, El Carmen, Churriana, Huelin, La Merced y El Palo se han decorado, como en años anteriores, con iluminación navideña. Igualmente, continúa el mercadillo artesano de Navidad en el Paseo del Parque, que estará abierto hasta el 7 de enero. Para esta edición, el Ayuntamiento ha otorgado un total de 102 autorizaciones, 86 estarán en el Paseo del Parque y, el resto, distribuidas por el Centro Histórico.

AYUDAS MUNICIPALES AL COMERCIO LOCAL

De forma paralela a la campaña navideña municipal, varias asociaciones de comerciantes realizarán actividades para dinamizar las compras en esta época, dentro de la campaña que impulsa el Ayuntamiento para la puesta en valor del comercio de proximidad en los distritos de la ciudad durante todo el año.

Algunas de estas actividades son la campaña 'El lujo de comprar en el Centro', desarrollado por la Asociación Centro Histórico Málaga, el reparto de bolsas reutilizables en los mercados municipales, por parte de la Federación Comercio Málaga, o las actividades dinamizadoras lideradas por la Asociación de Comerciantes en diferentes distritos.

En total, el Área de Comercio, Vía Pública y Fomento de la Actividad Empresarial ha destinado más de 60.000 euros en subvenciones a diferentes asociaciones de comerciantes, centros comerciales abiertos y federaciones de comercio de la ciudad durante este año para el desarrollo de diversas actuaciones de fomento y puesta en valor del comercio local, con el objetivo de incentivar la actividad de las pequeñas y medianas empresas malagueñas. De ellos, unos 16.000 euros se han destinado para actividades a desarrollar en épocas navideñas.

AMPLIACIÓN DE HORARIOS

Como en años anteriores, se ha ampliado el horario de cierre de dos horas como máximo sobre el horario establecido, exclusivamente en aquellos establecimientos públicos sujetos a la ley 13/1999 que se encuentran en las calles declaradas como Zona Acústicamente Saturada (ZAS), en las fechas que se indican a continuación: las noches del 24 al 25 de diciembre, del 27 al 28 de diciembre, del 28 al 29 de diciembre, la del 31 de diciembre al 1 de enero de 2026, y las noches del 3 al 4 de enero y del 4 a 5 de enero. Así, esta ampliación afectaría a las zonas ZAS de los distritos Centro, Teatinos y Carretera de Cádiz.

En cuanto a los establecimientos públicos sujetos a la ley 13/1999 que no se encuentren en calles declaradas como ZAS, habrá ampliación del horario de cierre en 2 horas como máximo sobre el horario establecido durante el periodo comprendido entre el 22 de diciembre y el 6 de enero de 2026, ambos inclusive.