El Ayuntamiento de Málaga renueva los Talleres para Personas Mayores con un centenar de cursos gratuitos y 2.300 plazas

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga, Casona del Parque, Ayuntamiento de Málaga. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Derechos sociales, ha lanzado una nueva edición de los Talleres para Personas Mayores, una iniciativa gratuita que se lleva a cabo en los once distritos de la ciudad que en esta edición contempla una oferta formativa de 101 cursos en formato presencial de distintas temáticas con 2.300 plazas disponibles.

El Consistorio ha explicado en un comunicado que las modalidades que serán impartidas en estos cursos serán teatro, baile regional, pintura, manualidades, corte y confección, bailes de salón, castañuelas, entrenamiento funcional, coro, coral, yoga, taichí, fotografía, prensa y radio en los centros sociales de mayores, los centros ciudadanos y en los centros de Servicios Sociales Comunitarios de la ciudad en colaboración con la Asociación Prosalud.

Estos talleres, dirigidos a personas mayores de 60 años que se encuentren empadronadas en la ciudad de Málaga, se enmarcan dentro del Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo para fomentar la autonomía entre este sector de la población y potenciar la actividad física y psíquica mediante actividades socioculturales para la ocupación de ocio y el tiempo libre.

El plazo de inscripción para estos cursos se abrirá este martes a las 10,00 horas. Como novedad, el procedimiento se realizará a través de 'Málaga en tus manos', una herramienta impulsada por el Ayuntamiento para promover la participación de las personas mayores, a la que la que se puede acceder a través de su página web o descargando la aplicación, ya disponible para Android y en los próximos días, también para iOS.

Esta plataforma requiere un registro previo para identificar a la persona usuaria, necesario para poder solicitar la inscripción a alguno de estos talleres.

Con el objetivo de dar la oportunidad de acceso al máximo número de personas, sólo se permitirá participar en un único taller y las plazas serán asignadas por orden de inscripción. Las clases se desarrollarán hasta el 13 de junio de 2027.

Como cada edición, coincidiendo con la interrupción de las actividades durante las navidades, una representación de estas actividades conformará el programa de la Muestra de Talleres para Personas Mayores que se celebra en el Teatro Cervantes ante un público compuesto por el resto de usuarios de estas iniciativas y las directivas de las asociaciones de mayores de la ciudad.

El Plan para la Promoción del Envejecimiento Activo forma parte del VII Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga 2021-2024 que tiene entre sus objetivos fomentar la autonomía de las personas mayores y promover el envejecimiento activo con actividades para evitar la soledad no deseada y el aislamiento social.

En este sentido, además de los estos talleres o los programas de memoria y estimulación cognitiva que se desarrollan en el Centro de Envejecimiento Saludable, la empresa municipal 'Más Cerca' también acaba de poner en marcha el Aula de Formación Ciudadana, que comprende la organización de 139 talleres, 130 presenciales y nueve exclusivamente online, en los once distritos de la ciudad y que están dirigidos a toda la ciudadanía adulta, aunque más del 80% de los participantes son personas mayores.

Paralelamente, también destacan los programas de actividades deportivas para mayores de 65 años que se ofertan a través del Área de Deporte y que cuentan con más de 3.200 plazas.