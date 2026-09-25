El Ayuntamiento de Málaga saca a licitación por 26,7 millones la obra de soterramiento de la avenida Valle-Inclán

Imagen 3D conceptual de la avenida Valle-Inclán de Málaga tras las obras de soterramiento. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha publicado este viernes la licitación del proyecto y la obra de soterramiento de la avenida Valle-Inclán de la capital por un importe de 26.799.780,55 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 31 meses. Las empresas interesadas, informa el Consistoio a través de un comunicado, podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 24 de noviembre.

La licitación se va a ejecutar mediante procedimiento abierto y con pluralidad de criterios de adjudicación. Contempla una primera fase de 1.449.979,30 euros para los trabajos de campo y la redacción del proyecto de construcción y una segunda, dotada con 25.349.801,25 euros, para la ejecución de las obras.

El calendario previsto por el Ayuntamiento contempla que la redacción del proyecto de construcción comience durante el primer trimestre de 2027, con un plazo de ocho meses, mientras que el inicio de las obras está previsto para el segundo trimestre de 2028.

Entre ambas fases se contempla un periodo de un máximo de cinco meses para el visado, supervisión y aprobación del proyecto, además de un mes para el visado de los colegios profesionales. La ejecución material de las obras tendrá un plazo de 22 meses.

La actuación permitirá remodelar la intersección de la avenida Valle-Inclán con el Camino de Suárez y la calle Martínez de la Rosa, uno de los puntos de mayor congestión viaria de la zona, con intensidades medias diarias cercanas a los 55.000 vehículos en ambos sentidos, según los datos municipales.

El proyecto contempla un paso inferior de 660 metros para canalizar el tráfico principal de Valle-Inclán, con cuatro carriles, dos por sentido. También incluye un segundo paso inferior unidireccional de 230 metros para el movimiento procedente del oeste hacia el centro de Málaga a través de Martínez de la Rosa.

En superficie se construirá una glorieta elíptica de dos carriles para ordenar las conexiones entre Valle-Inclán, Camino de Suárez, Martínez de la Rosa, calle Galeno y Alcalde José Luis Estrada. La isleta central tendrá unos 5.000 metros cuadrados y permitirá incorporar zonas ajardinadas y mobiliario urbano.

Según el Gobierno municipal, la actuación busca "mejorar la fluidez del tráfico y la conexión entre las vías del entorno", además de "favorecer la movilidad peatonal y la regeneración urbana de la zona, incluyendo la conexión entre las barriadas de Miraflores y Carlinda".

En cuanto a los criterios de adjudicación, informa el Consistorio, la valoración económica tendrá un peso máximo de 31 puntos, mientras que los criterios de calidad supondrán hasta 69 puntos.