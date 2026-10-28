El Ayuntamiento de Málaga suspende agenda por el accidente ferroviario y muestra pésame y solidaridad con heridos

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha suspendido su agenda, en principio para este miércoles a la espera de que se produzca declaración nacional de luto oficial, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Así, por acuerdo de los cuatro grupos políticos --PP, PSOE, Vox y Con Málaga--, que han expresado en un comunicado su pésame a los familiares de los fallecidos y su solidaridad con los heridos, las conferencias de prensa previas al pleno han sido suspendidas y el Pleno ordinario del mes, que se celebrará este jueves y comenzará con un minuto de silencio, se limitará a los asuntos de trámite, sin debatirse mociones.

Dichas mociones, por tanto, quedarán sobre la mesa y se abordarán en un pleno extraordinario que se fijará en una próxima junta de portavoces.

Cabe recordar que el siniestro se habría registrado en la localidad toledana de Urda a las 08,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que iba por delante y causó el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo, según la última información oficial hasta el momento. La cifra de personas fallecidas son al menos diez.