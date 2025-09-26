El Ayuntamiento de Málaga valora la repercusión turística de la Comic-Con: "Tendremos el mejor septiembre"

Archivo - El concejal de Turismo, Jacobo Florido, en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

El concejal señala que se esperan los mejores datos de la serie histórica en ocupación hotelera

MÁLAGA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Turismo del Ayuntamiento de Málaga, Jacobo Florido, ha puesto en valor la repercusión económica y turística de la celebración de la San Diego Comic-Con en la ciudad, y al respecto ha dicho que "va a hacer que tengamos el mejor septiembre", en referencia a la ocupación hotelera.

"Yo ya le aseguro que vamos a tener el mejor septiembre en ocupación hotelera de la historia. Ya de por sí venía con previsiones muy buenas. La Comic-Con, la verdad, que ha venido a rematarlo de magnífica manera", ha expresado el edil en respuesta a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local.

"Las previsiones son que estén por encima todos los hoteles con una media del 90%, los cuatro y cinco estrellas; los cinco están al 100%, no sé si les quedará alguna habitación libre. La Comic-Con va a hacer, sin duda, que tengamos el mejor septiembre de la serie histórica en cuanto a ocupación hotelera y en cuanto al gasto medio, yo creo que va a haber una subida", ha expresado el concejal.

Florido ha dicho que Málaga estuvo entre las primeras ciudades españolas que más creció en gasto medio por turista. "Todo esto ligado a la política de promoción que estamos teniendo intentando buscar viajeros de largo recorrido para que puedan incrementar el gasto medio. Está habiendo ya un cambio de la tipología de turistas en ese sentido", ha añadido.

El concejal ha especificado que el gasto medio por turista en Málaga está en torno a 200 euros "y en algún momento puede llegar a 250 dependiendo del turista". "Estamos creciendo mucho y somos la capital de provincia con la estancia media más alta", ha añadido.

Florido ha concluido reforzando la idea ya expresada en otras ocasiones por el alcalde, Francisco de la Torre, de que la capital malagueña debe tener mayor capacidad hotelera porque la ciudad "se está posicionando en las grandes ligas de los grandes eventos".