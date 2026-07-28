Ayuntamiento de Marbella agiliza la apertura de negocios con una nueva instrucción que facilita la tramitación

El concejal de Urbanismo, Industria y Vía Pública de Marbella, José Eduardo Díaz. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha dado cuenta este martes en la junta de gobierno local de la elaboración de una nueva instrucción técnica y administrativa para la tramitación de licencias de actividad, adaptada a la nueva Ley de Calificación Ambiental de Andalucía para "agilizar la apertura de negocios, simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer una mayor seguridad jurídica tanto a los promotores como a los técnicos municipales".

Así lo ha destacado el concejal de Urbanismo, Industria y Vía Pública, José Eduardo Díaz, quien ha explicado que esta medida responde a la actualización del marco normativo autonómico, que sustituye la regulación vigente desde 2007.

Según ha subrayado, "la principal novedad consiste en la ampliación del uso de la declaración responsable, una figura que permitirá que prácticamente la totalidad de las licencias de actividad puedan tramitarse por esta vía, favoreciendo la apertura inmediata de los establecimientos una vez presentada la documentación requerida".

"Esta instrucción ofrece a los técnicos criterios claros y homogéneos sobre las instancias que deben aportarse y la forma de tramitar cada expediente, lo que redunda en una mayor rapidez administrativa y en una importante reducción de los tiempos de espera para los emprendedores y empresarios", ha afirmado Díaz.

El responsable municipal ha precisado que únicamente quedarán excluidos de este procedimiento los usos industriales sometidos a calificación ambiental y los grandes proyectos urbanísticos, que continuarán siguiendo la tramitación específica prevista por la normativa vigente.

Asimismo, ha remarcado que la simplificación administrativa irá acompañada "de un refuerzo de la labor inspectora para garantizar el correcto cumplimiento de los requisitos establecidos". "La declaración responsable permite agilizar la puesta en funcionamiento de los negocios, pero también incrementa la responsabilidad de la Administración en las tareas de comprobación e inspección para verificar que las actividades cumplen toda la normativa", ha dicho.

Díaz ha informado de que hasta el mes de junio se han concedido un total de 446 licencias de actividad, entre nuevas aperturas y cambios de titularidad. Además, ha resaltado el elevado dinamismo experimentado durante los meses de abril y mayo, cuando se tramitaron alrededor de 90 licencias en cada uno de ellos, coincidiendo con la preparación de la temporada estival.

"Estos datos reflejan el importante impulso a nivel económico en Marbella, especialmente en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios, que afrontan un verano con una intensa actividad empresarial", ha valorado.

Por otra parte, el concejal ha dado cuenta de las licencias de obra tramitadas mediante declaración responsable durante el mes de junio, periodo en el que se han otorgado 61 autorizaciones, correspondientes a actuaciones con un presupuesto de ejecución superior a tres millones de euros.

Díaz ha subrayado que estas cifras "evidencian el buen ritmo de la actividad económica y urbanística del municipio" y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento "con la modernización de la administración municipal". "Seguimos avanzando en la simplificación de los procedimientos, reduciendo cargas burocráticas y ofreciendo un servicio más ágil, eficiente y adaptado a las necesidades de vecinos, profesionales y empresas, siempre con las máximas garantías legales", ha concluido.