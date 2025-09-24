El Ayuntamiento de Marbella y empresarios impulsan convenio para desarrollo del polígono de San Pedro de Alcántara

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, junto al presidente de la asociación de propietarios de este área empresarial, Carlos Ortega, entre otros - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña de Marbella y empresarios han impulsado un convenio para desarrollar la segunda fase del polígono industrial ubicado en la zona de El Potril del núcleo poblacional de San Pedro Alcántara.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la alcaldesa, Ángeles Muñoz, junto al presidente de la asociación de propietarios de este área empresarial, Carlos Ortega, en la que Muñoz ha explicado que "hasta ahora no había sido posible recepcionar este ámbito debido a la inexistencia de una entidad de propietarios y a las carencias en infraestructuras básicas como abastecimiento, saneamiento, alumbrado, energía y telecomunicaciones".

En este sentido, ha subrayado que este acuerdo "permitirá garantizar los servicios esenciales, revalorizar las propiedades y ofrecer seguridad jurídica a más de un centenar de emprendedores y comerciantes de la zona".

Asimismo, ha indicado que el convenio permitirá la creación de una Entidad Urbanística de Conservación, "encargada de velar por el mantenimiento y la gestión del espacio, con reglas claras y transparentes". "Esto dará respuesta a una demanda histórica de los empresarios de San Pedro de Alcántara, que venían reclamando soluciones para consolidar un polígono moderno y con servicios de calidad", ha valorado.

El documento será elevado a Junta de Gobierno local para su aprobación inicial antes de final de año y contempla una inversión global que en una primera estimación alcanzaría los 3,5 millones de euros.

Los costes de estas obras se distribuirán de forma proporcional entre los propietarios, mientras que el Consistorio asumirá su parte como titular de varias parcelas. Además, el Consistorio ha comprometido una inversión directa en actuaciones de abastecimiento y saneamiento, incluidas en el Plan Integral del Agua.

El calendario previsto fija el desarrollo de las obras a lo largo de 2026, "con el objetivo de que a finales de ese año el polígono pueda ser recepcionado de manera definitiva", ha señalado la regidora.

Por su parte, Ortega ha agradecido la implicación municipal y ha incidido en que "la culminación de esta segunda fase será una oportunidad estratégica para la economía local y para el crecimiento ordenado de la actividad empresarial".