El Ayuntamiento de Marbella inicia las obras del complejo deportivo de Nueva Andalucía. - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella ha iniciado la obra del complejo deportivo de Nueva Andalucía, que en su primera fase incluye una pista de atletismo homologada y un campo de fútbol 11.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha destacado que este equipamiento --que ha echado a andar tras finalizar la fase de demolición--, movimiento de tierras y allanamiento de la parcela (ubicada en la zona de Guadaiza), "dará respuesta a una demanda histórica de nuestros clubes y atletas".

Asimismo, Muñoz ha indicado que "es una actuación estratégica que permitirá dotar a la zona de unas instalaciones modernas y de primer nivel". Además, ha añadido que el proyecto se desarrolla en una parcela de más de 30.000 metros cuadrados.

En esta línea, la primera edil ha subrayado que el comienzo de esta fase --que contempla una inversión superior a los once millones de euros-- "se enmarca en la apuesta municipal por seguir invirtiendo en equipamientos que fomentan la práctica deportiva, el bienestar y la cohesión social y que sitúan a Marbella como referente en equipamientos de calidad".

Por otro lado, Muñoz ha explicado que "la primera fase de las obras incluye la ejecución del campo de fútbol 11 de césped artificial y de una pista de atletismo homologada de 400 metros así como ocho calles, que contará con graderío para más de 1.000 personas".

Para la alcaldesa, "será una instalación homologada y preparada para acoger competiciones oficiales, que dará respuesta a una demanda histórica de nuestros clubes y deportistas". Además, ha avanzado que igualmente el complejo contará con un edificio anexo de cerca de 6.000 metros cuadrados.

En esta línea, la dirigente ha abundado en que "albergará todas las dependencias necesarias para su normal funcionamiento --desde espacios administrativos hasta zonas para entidades--, árbitros y servicios de apoyo --tanto al fútbol como al atletismo--, y además, servirá de apoyo a la futura piscina".

Por último, Muñoz ha afirmado que la previsión es que "el campo de fútbol 11 esté operativo este año y que los trabajos de la pista de atletismo concluirán en 2027". Posteriormente, "se iniciarán los trabajos de la piscina, completando este gran complejo deportivo", ha añadido. Por tanto, el distrito de Nueva Andalucía "está experimentando una importante transformación con destacados equipamientos como el espacio polivalente o el futuro centro de salud, a los que seguiremos añadiendo nuevas infraestructuras al servicio de los ciudadanos", ha concluido.