Ayuntamiento de Marbella (Málaga) exige al Ministerio de Fomento aplazar el cierre del enlace de la A-7 con Golden Beach

Cierre del enlace de la A-7 con la zona de Golden Beach, en el distrito de Las Chapas. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha exigido este miércoles al Ministerio de Fomento que aplace el cierre del enlace de la A-7 con la zona de Golden Beach, en el Distrito de Las Chapas, hasta que, al menos, finalicen las obras de mejora de los viarios interiores de la zona.

La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, ha lamentado que se procediera este martes a la clausura de este acceso sin poner en conocimiento al Consistorio de la actuación y sin informar con carácter previo a los vecinos.

La regidora ha calificado esta situación como "un despropósito" y ha explicado que, "aunque Fomento es el titular de esta carretera y aunque ya decidió en 2020 que se iba a cerrar, resulta inconcebible que la Administración local y los residentes en la zona nos enteremos cuando se lleva a cabo esta intervención".

Muñoz ha resaltado que esta situación no ha permitido al Consistorio "avisar a nadie con antelación" y que no han dispuesto del tiempo "para realizar una campaña informativa para que a los vecinos se les permite conocer las alternativas de tráfico".

La regidora ha recordado que, ante la falta de alternativas por parte del Gobierno, el Ayuntamiento "sí que había planificado un vial de servicio" y que actualmente se están desarrollando obras de mejora en viarios interiores de la zona, trabajos que no han concluido.

Por este motivo, Muñoz ha reclamado al Ministerio que permita que se mantenga habilitado el enlace con la A-7 hasta que finalice la actuación, se impulse una campaña informativa para los residentes y, "por supuesto, que tengan una mayor interlocución porque es increíble que la Administración local, que está para ayudar a los vecinos, se tenga que enterar el mismo día de que se acomete el cierre".