El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) homenajea a nueve mujeres por su "talento y compromiso" con motivo del 8M

Acto de reconocimiento del 8M en Marbella (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha rendido homenaje a nueve mujeres del municipio, "que representan el talento, la generosidad y el compromiso que hacen de Marbella una ciudad mejor".

Así lo ha subrayado la alcaldesa, Ángeles Muñoz, quien ha destacado en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer (8M), celebrado en el Palacio de Congresos Adolfo Suárez, "la gran labor que desempeñan las reconocidas que, desde diferentes ámbitos, contribuyendo diariamente a construir una sociedad más justa e igualitaria".

"Cada una de vosotras sois un ejemplo para nuestra ciudad", ha señalado Muñoz, quien ha destacado que este reconocimiento pretende visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el presente y en el futuro de la localidad.

La regidora ha subrayado que esta jornada "nos invita a celebrar todo lo que hemos avanzado en igualdad, que es mucho, pero también a reflexionar sobre el camino que aún queda por recorrer". En este sentido, ha recordado que los derechos actuales son fruto de la lucha de muchas mujeres a lo largo de la historia, "que abrieron caminos de igualdad, justicia y libertad para quienes hoy disfrutamos de esos logros".

De igual modo, ha recordado el trabajo desarrollado por la delegación de Igualdad y Diversidad, "que cuenta con un equipo técnico multidisciplinar, dirigido por Isabel Cintado, "centrado en reforzar los servicios de atención y asesoramiento, impulsar programas de formación y empleo para mujeres y promover la educación en valores de respeto e igualdad desde edades tempranas".

Asimismo, ha señalado que Marbella es una ciudad "abierta, solidaria y consciente de que el progreso solo es posible cuando no se deja a nadie atrás", destacando que las mujeres del municipio son "empresarias, trabajadoras, cuidadoras, estudiantes, artistas, emprendedoras o deportistas que constituyen un motor imprescindible del desarrollo local".

Concretamente, durante la jornada de hoy el Consistorio ha distinguido a la profesora y deportista Pilar Montero González, a quien Muñoz ha definido como "una gran embajadora de Marbella, que ha difundido la cultura andaluza dentro y fuera de España y ha proyectado internacionalmente el nombre de la ciudad con su constancia y valentía".

También, a la comunicadora y escritora Esther Ráez Martínez, "por su compromiso con el deporte femenino y su trayectoria literaria, resaltando su capacidad para transformar experiencias personales difíciles en proyectos que ayudan a otras familias", según la alcaldesa, quien también ha recordado el legado solidario de su hermano, el joven marbellí Pablo Ráez.

De igual modo, a la estudiante de Medicina y encargada de la lectura del manifiesto, Lucía Cruz Muñoz, que ha convertido su vocación de servicio en acción al donar médula ósea, "siendo un ejemplo de compromiso social", según ha afirmado la alcaldesa.

Asimismo, han sido homenajeadas las emprendedoras Paula de la Calle García, (distrito Las Chapas), "referente del sector hostelero local y ejemplo de emprendimiento y generación de empleo, así como María González Fernández (distrito de Las Chapas), "al frente de una empresa familiar consolidada, destacada por su capacidad para crear equipos y fortalecer el tejido económico del municipio".

Por otro lado, se ha reconocido a Silvia Morales Gutiérrez (San Pedro Alcántara) "por su iniciativa empresarial en el sector inmobiliario y por representar el dinamismo y el espíritu emprendedor de San Pedro", según ha indicado la regidora.

También han sido reconocidas la médico y estomatóloga Mª Lourdes Solero (distrito Oeste), "referente en el ámbito sanitario en el barrio de Miraflores, por su contribución durante años al bienestar y la atención de numerosas familias de la ciudad", a María Rosario Guerrero Holgado (distrito Nueva Andalucía), maestra y profesora de Religión en el Colegio Vicente Aleixandre, "por su labor solidaria y su dedicación a la ayuda social y la educación en valores", así como a la emprendedora Dolores López Cervera (distrito Este), que ha enriquecido Marbella con su pasión por la pastelería artesana, "y cuyo esfuerzo inspira la cultura emprendedora local".

En el acto conmemorativo, se ha leído el manifiesto institucional, durante el cual se ha señalado que "gracias al papel que han llevado a cabo las mujeres en la historia hasta nuestros días, hoy podemos hablar de una mayor presencia femenina en los ámbitos político, social, económico y cultural".

No obstante, señala que "hoy en día, se aprecian desigualdades estructurales que continúan limitando el desarrollo pleno de las mujeres y que constituyen retos de futuro; uno de los ámbitos donde esta desigualdad resulta más evidente es el laboral".

Entre los acuerdos adoptados desde el Consistorio para reforzar las medidas llevadas a cabo y posibilitar herramientas que abran camino hacia la igualdad se encuentran "promover el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, cultural, económica y política; apostar por una educación en valores de igualdad, libertad y respeto a la diversidad y el compromiso firme y continuado con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como con la construcción de una sociedad más justa, inclusiva y libre de discriminaciones".